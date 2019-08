Polizei schiesst auf Berns Strassen auf Fluchtauto

Wie ein Leser-Reporter berichtet, hat am Mittwoch eine Verfolgungsjagd an der Worbenstrasse in Ittigen urplötzlich geendet.

Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz vom Mittwoch. Sprecher Dominik Jäggi: «Eine Person versuchte sich in Bern einer Polizeikontrolle zu entziehen.» Die Person sei mit dem Auto schliesslich nach Ittigen geflüchtet, dort verunfallte der Autolenker dann. Auf den Bildern des Leser-Reporters ist zu sehen, wie das Auto in einem Gebüsch am Strassenrand zum Stehen kam.

Schussabgabe der Polizei

Während der Verfolgung sei es wild zu und her gegangen: Eine Leserin meldet, beim Wankdorf mehrere Schüsse gehört zu haben. «Es hat zweimal laut geknallt», sagt die Bernerin.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass es beim Einsatz zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen sei. Man habe aufs Fahrzeug gezielt. «Verletzt wurde beim Einsatz niemand», betont Jäggi.

Derzeit laufen intensive Abklärungen rund um den Vorfall. Die Kapo will im Verlaufe des Nachmittages weiter informieren.

(cho)