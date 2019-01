Wird 2019 ein Rekordjahr für Wintersportgebiete?

Sonniges Prachtswetter, freie Arbeitstage und eine stabile Wetterlage: Viele nutzten die idealen Bedingungen, um in die Berge Skifahren zu gehen. Die Zahlen der Bergbahnen lesen sich hervorragend. 20 Minuten hat bei verschiedenen Betreibern nachgefragt und wollte wissen, wie gross der Andrang gewesen ist.

Umfrage Gehen Sie auch Skifahren? Natürlich. Immer ein Highlight im Winter.

Ab und zu. Leider ist das Ganze ziemlich teuer.

Neee. Ich freue mich bereits jetzt auf den Sommer.

Meiringen Tagesrekord auf dem Hasliberg

Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG im Berner Oberland zeigen sich glücklich über den bisherigen Verlauf. «Sehr, sehr zufrieden» sei er mit dem Festtagsgeschäft, erklärte Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Hanspeter Wenger. Die Bilanz sei besser als im Vorjahr, als zwar die Schneeverhältnisse bestens waren, das Wetter jedoch nicht mitspielte. «Am 1. Januar 2019 haben wir sogar einen neuen Tagesrekord verzeichnet» freute sich Wenger. Für ihn sei auffällig, dass die Leute auch bei wenig Schnee in Scharen kämen, wenn das Wetter gut sei.

Gstaad Frequenz erhöht

«Zufrieden» zeigte sich auf Anfrage auch Matthias In-Albon, Geschäftsführer der Bergbahnen Destination Gstaad. Er sei zuversichtlich, dass man bis kommenden Sonntag etwa die gleichen Werte wie im Vorjahr erreichen werde. Als Volltreffer habe sich insbesondere die neu eröffnete Saanersloch-Bahn entpuppt, wo man die Frequenzen dank des 29-Millionen-Projekts habe verdreifachen können, freute sich In-Albon.

Grindelwald 25 Prozent mehr Gäste

Die Jungfrau-Ski-Region Grindelwald hatte zu Beginn der Wintersaison 2018/2019 mit Herausforderungen zu kämpfen: Warme Temperaturen und wenig Schnee machten den Betreibern einen Strich durch die Rechnung. Dank leistungsfähiger Beschneiungsanlagen war es den Jungfraubahnen dennoch möglich, ab Anfang Dezember Anlagen zu öffnen und bereits vor den Festtagen in den beiden Teilgebieten Grindelwald-Wengen und Grindelwald-First durchgehenden Wintersport anzubieten. Dazu Patrizia Bickel, Leiterin Unternehmenskommunikation: «Im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr konnten wir über die Festtage rund einen Viertel mehr Gäste begrüssen als im Vorjahr.»

Oeschinensee Schwarzeis als Besuchermagnet

Das Skigebiet Oeschinensee-Kandersteg ist mit zwölf Kilometern Skipiste eher ein kleineres Skigebiet. Doch die eigentliche Attraktion ist sowieso eine andere: Schlittschuhlaufen auf dem Oeschinensee. «Aufgrund des Schwarzeises auf dem See haben wir mehr Leute als sonst», erklärt David Wandfluh, Verwaltungsratspräsident der Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG. Bereits zum vierten Mal können Besucher vor der eindrücklichen Bergkulisse Schlittschuhlaufen, davor hatte sich 19 Jahre lang kein sogenanntes Schwarzeis gebildet. Die Festtage seien sehr gut gelaufen, aber: «Es ist noch zu früh, um Prognosen über ein Rekordjahr 2019 geben zu können.»

Oberwil Verkaufsschlager Familienabonnement

Entscheidend für den Erfolg eines Skigebiets ist vor allem die Höhe über Meer und die damit verbundene Schneesicherheit. Tief gelegene Wintersportorte wie zum Beispiel Rossberg-Oberwil im Simmental haben es dementsprechend schwer: «Unser Gebiet liegt auf etwas mehr als 1000 m.ü.M, was eine kritische Grenze ist», sagt Robert Schärz, Marketingleiter des Skigebiets Rossberg-Oberwil. Die Skilifte laufen aber seit dem 26. Dezember, was nicht selbstverständlich sei. «Der Wärmeeinbruch über Weihnachten war sicherlich nicht optimal, aber durch das Wetter der letzten Tage konnte einiges wettgemacht werden.» Vor allem das Familienabonnoment sei wie erwartet ein Verkaufschlager. Auch Schärz möchte für 2019 keine Prognose wagen, glaubt aber an ein sehr gutes Jahr für sein Skigebiet.

Adelboden 28'000 Gäste pro Tag

Das Skigebiet Adelboden-Lenk ist, gemessen an der Länge der Pisten und der Besucher, eines der grössten Skigebiete der Schweiz. Auch hier spürt man einen riesigen Besucherandrang, erklärt Geschäftsführer Matthias Werren: «Am 1. und 3. Januar hatten wir jeweils über 28'000 Gäste.» Dieser Wert sei umso erstaunlicher, wenn man bedenke, dass das Skigebiet in der Geschichte selten Werte über 30'000 pro Tag aufweisen konnte. «Über die Festtage hatten wir sehr viele Gäste.»

Axalp Familiäre Idylle

Idyllisch am Brienzersee gelegen ist das Skigebiet Axalp-Brienz. Auch hier verspürt man den Auftrieb der letzten Tage: «Die Besucherfrequenz war am 3. Januar eindeutig am höchsten», erklärt Betriebsleiter Ueli Walthard. Obwohl die Skilifte erst seit dem 22. Dezember geöffnet sind, sei die Saison bisher gut verlaufen. «Viele Leute beziehen zurzeit ihre Chalets in der Umgebung.» Im Bezug auf die folgenden Monate gibt sich das kleine Wintersportgebiet optimistisch. «Wir sind zuversichtlich, dass 2019 ein sehr gutes Jahr wird.»

(bho/sda)