Wissen Sie, was diese Markierung bedeutet?

Auf der Rückseite des Bahnhofs Bern, ebenerdig unter einer Rolltreppe, ist am Boden eine ungewöhnliche Signalstation zu sehen. Die Markierung symbolisiert zwei Schuhabdrücke umrahmt von einem weissen Rechteck. Doch was wollen der zierliche kleine Schuhabdruck und das parallel danebenstehende Schuhpaar markieren? Was haben Pendler und Passanten hier zu tun?

Auf Twitter wird derzeit über das mysteriöse Rechteck vom Bahnhof gerätselt: Ist es eine «Papa-Kind-Wartezone?», ein «Schuhputzcorner für Pendler» oder gar das neue «Raucher-Ghetto der SBB»?

Bevor die Auflösung folgt, sind wir auf weitere Einfälle und Theorien von Euch gespannt! Wie deutet Ihr das Symbol, das es übrigens auch in den Bahnhöfen Basel SBB, Genf, Lausanne, Luzern, St.Gallen, Winterthur, Zürich und Zug gibt?

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Auflösung folgt als Update!

(miw)