Polizei sucht nach dem 8-jährigen Jeremy

Am Samstag, 9. März, verschwand der 8-jährige Jeremy Miguel spurlos. Gemäss polizeilichen Abklärungen war der Bub am Samstagnachmittag beim Paul-Robert-Weg in Biel zu Fuss und ohne Schuhe weggerannt. Trotz umfangreichen Suchmassnahmen konnte Jeremy bisher nicht gefunden werden. Gemäss der Schwester des Vermissten suchen derzeit auch Freunde und Verwandte nach dem Kind: «Wir sind derzeit daran, die ganze Region Biel, Nidau und Port zu durchkämmen.»

Ohne Schuhe weggerannt

Jeremy Miguel ist 128 Zentimeter gross und von dunkler Hautfarbe. Er hat dunkle, gekrauste Haare und ist von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem schwarzen Pullover, blauen Jeans und Socken bekleidet. Er spricht Französisch und Spanisch.

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wird der Bub gesichtet, sollte unmittelbar die Polizei verständigt werden, da damit gerechnet werden muss, dass der Knabe sofort davonrennt.

Weiter werden Personen, die den vermissten Knaben

gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 344 51 11 zu melden.

