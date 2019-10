Cam zeigt, was Biber und Fuchs nachts treiben

Ein Wildkamera fing in der Nacht auf Mittwoch in Lyss eine herzige Begegnung ein. Die Kameralinse entdeckte am Abend einen Biber, wie er Äste für seinen Damm zusammensuchte. Während der Biber seiner Arbeit nachging, huschte plötzlich ein Fuchs vorbei. Dieser traf auf der nächtlichen Futtersuche völlig zufällig auf den pelzigen Säuger.

Umfrage Haben Sie auch schon mal einem Biber gesehen? Die Bäume, die er gefällt hat. Den Übeltäter selbst noch nicht.

Ja, aber nur auf Fotos.

Ja, und zwar wirklich.

Justin Bieber?

Dass die Kamera überhaupt dort installiert ist, ist weil der Lyssbach in diesen Tagen ökologisch aufgewertet und dabei überwacht wird. Die Urbanum AG, die für die Baukontrollen zuständig ist, stellte für die Arbeiten eine Wildkamera auf, die nun auch diese einzigartigen Aufnahmen machte.





(km)