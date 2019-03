Kollege bunkerte Kokain in Wohnung – Frau verurteilt

Als eine Frau, die damals in Kirchberg BE wohnte, in die Ferien verreiste, überliess sie ihren Wohnungsschlüssel einem Freund. Als die Mieterin von ihre Reise zurückkehrte, kam der Schock: Die Polizei hatte die Wohnung durchsucht und in einer roten Schachtel eine grössere Menge Kokain gefunden. Der Kollege hatte die Drogen bei ihr zu Hause gebunkert.

Wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz musste sie sich nun vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Gehilfenschaft zum Lagern von 235 Gramm Kokaingemisch vor. Die Anklage forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten, berichtet die «Berner Zeitung»

Kenntnis von Drogen

Ganz unwissend soll die Frau nicht gewesen sein: Sie habe geahnt, dass ihr Kollege, ein Dominikaner, in dubiose Machenschaften verwickelt sei: Er war arbeitslos, hatte aber trotzdem immer Geld gehabt. Zudem habe sie ihn einmal beim Hantieren mit Drogen ertappt, als sie früher aus dem Büro nach Hause gekommen sei.

Trotz dieses Wissens habe sie ihn weiterhin bei sich wohnen lassen. Zudem habe sie nie nachgefragt, was er da treibe. «Viel zu blauäugig sei sie gewesen», um das Offensichtliche zu sehen, so die Anklage. Die Geschäfte hätten sie schlichtweg nicht interessiert. Seit seiner Verhaftung, habe die Beschuldigte den Dominikaner nicht mehr gesehen, gab sie an: «Soviel ich weiss, ist er im Gefängnis.»

Der Richter verurteilt die Frau zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten, wobei er die Probezeit auf zwei Jahre ansetzte. Die 500 Franken, die sie von dem Dealer für die Miete erhalten hatte, muss sie dem Kanton Bern zurückzahlen, weil es sich dabei um Drogengeld handelt.

