Lenker zerrte Auto 150 m auf dem Dach in Versteck

Über 150 Meter weit schleppte ein Lenker ein verbeultes Auto nach einem Verkehrsunfall von der Strasse. Eine Drittperson half ihm bei dieser nächtlichen Aktion im freiburgischen Rueyres-Treyfayes. Vielleicht hatten die beiden die Hoffnung, den nächtlichen Unfall so vertuschen zu können. Doch die Polizei kam dem Ganzen ziemlich schnell auf die Schliche.

Am Sonntagmorgen nämlich entdeckte eine Patrouille das auf dem Dach liegende Auto vor einem Gebäude. Vom Lenker oder von einem Insassen fehlte jede Spur. Skeptisch untersuchten die Polizisten das Fundstück – und rekonstruierten das Vorgefallene anhand der Spuren rasch: Der beschädigte Wagen war in der Nacht zuvor mit Muskelkraft vom Unfallort und der Strasse weggezerrt worden. Danach suchten der Lenker und sein Freund das Weite.

Auto 150 Meter weit geschleppt

Schliesslich machte die Kantonspolizei Freiburg den 24-jährigen Fahrer zuhause ausfindig. Und löste damit das Rätsel endgültig: Nachdem der junge Einheimische um vier Uhr morgens eine Verkehrs-Tafel angefahren hatte, war sein Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Daraufhin wurde der Wagen dann «beseitigt».

Dass bei dieser kuriosen Aktion Alkohol im Spiel war, liegt fast auf der Hand. Die Polizei stellte so bei der Befragung des Unfallverursachers am Morgen auch fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Dies war wohl auch der Grund, wieso der Betrunkene mit überhöhtem Tempo in den frühen Morgenstunden von der Strasse abkam. Sein Führerausweis wurde ihm mittlerweile abgenommen. Er wird sich für die absurde und gefährliche Aktion verantworten müssen. Bezüglich des Gehilfen laufen die Ermittlungen derzeit noch. Verletzte gab es beim Unfall keine.

(miw)