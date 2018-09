Wrack von DC-3 wird vom Gauligletscher geborgen

Die Schweizer Luftwaffe hat am Montag auf dem Gauligletscher Wrackteile der 1946 abgestürzten DC-3 Dakota geborgen. «Wir haben einen Motorenblock mit dem Propeller gefunden, einige Teile vom Flügel und viel Kleinmaterial, Blechteile, Holzteile und auch Wolldecken», sagte Fritz Teuscher, Leiter Gebirgsdetachement, am Montag bei einem Medientermin vor Ort. Andere Teile, etwa das Cockpit, blieben bis heute verschollen.

«In Meiringen wurde damals Weltgeschichte geschrieben»



Am 19. November 1946 musste eine in Wien gestartete DC-3 Dakota der U.S. Air Force mit 12 Personen an Bord auf 3350 Metern Höhe auf dem Gauligletscher notlanden. Die Maschine konnte erst nach zwei Tagen lokalisiert werden. Eine gross angelegte Rettungsaktion wurde gestartet. Am 23. November trafen alpine Retter zu Fuss ein, zuvor waren Versorgungspakete abgeworfen worden. Gerettet wurden die Passagiere und die Crew schliesslich mit zwei Fieseler-Storch-Leichtflugzeugen – dies gilt als Geburtsstunde der alpinen Luftrettung.



Eine Sensation, die international für Schlagzeilen sorgte: Über 150 Journalisten strömten damals nach Meiringen und berichteten über den Coup der Piloten. Dazu Walter Brog, Gemeindepräsident von Innertkirchen: «In Meiringen wurde damals Weltgeschichte geschrieben. Das Verhältnis zwischen den Amerikanern und den Schweizern nach dem zweiten Weltkrieg war äusserst angespannt. Die gigantische Rettungsaktion der Schweizer trug massgeblich zu einer Verbesserung der Beziehungen bei.» bho

Die zusammengetragenen Wrackteile werden am Dienstag mit einem Helikopter per Unterlast ins Urbachtal geflogen, danach auf Camions verladen und auf den Flugplatz Meiringen gebracht. Rund zehn Personen stehen für die Arbeiten im Einsatz.

Auftrag vom Bundesrat

Der Bundesrat hatte einen entsprechenden Auftrag zur Bergung erteilt. «Es gebührt sich, Wrackteile nach einem Unfall – sind es nun solche von Autos oder Flugzeugen – zu bergen und zu entsorgen», sagt Jürg Nussbaum, Sprecher der Schweizer Luftwaffe.

Auch des Umweltschutzes wegen sei eine Bergung respektive Säuberung des Gletschers angezeigt, wurden doch damals relativ grosse Ölmengen für den Betrieb der Motoren verwendet. «Eine grosse Gefahr für die Umwelt bestand aber nicht, da die Substanzen im Eis gefangen sind», sagt Nussbaum.

Die Maschine U.S. Air Force war im November 1946 bei schlechter Sicht und starken Winden auf dem Gauligletscher abgestürzt. Die vier Besatzungsmitglieder und acht Passagiere überlebten den Absturz, mussten aber während sechs Tagen im Eis ausharren. In dieser Zeit wurden Hilfspakete abgeworfen, als jedoch ein Sack Kohle eine Tragfläche traf, bat die Crew per Schrift im Schnee um die Einstellung der Abwürfe.

Wrack von DC-3 wird vom Gauligletscher geborgen

Pionierleistung der Rettungs-Piloten

Dann erfolgte die Rettung: Zwei Piloten der Schweizer Luftwaffe gelang mit Fieseler-Storch-Flugzeugen die erste offizielle Landung auf einem Gletscher. In neun Flügen brachten zwei Piloten die Geretteten nach Meiringen ins Tal. Eine Sensation, die international für Schlagzeilen sorgte: Über 150 Journalisten strömten damals nach Meiringen und berichteten über den Coup der Piloten.

«Es war die Geburtsstunde der fliegerischen Bergrettung», so Nussbaum. Die Flugzeugreste werden in der Schweiz bleiben. «Die Amerikaner haben der Eidgenossenschaft das Flugzeug geschenkt», berichtete Teuscher.

Dakota-Ausstellung am Grimseltor

Walter Brog, Gemeindepräsident von Innertkirchen, kommt auch 72 Jahre nach der Rettungsaktion noch ins Schwärmen: «In Meiringen wurde damals Weltgeschichte geschrieben. Das war eine gigantische Leistung der Schweiz.» Die Gemeinde hat für das Ereignis sogar eine eigene Ausstellung geschaffen: Die «Dakota-Ausstellung am Grimseltor» wurde 2013 eröffnet. Herzstück der verschiedenen Exponate ist der eine Propeller der zweimotorigen DC-3. «Wir wären sehr interessiert am zweiten Propeller und Teilen des Flügels», so Brog.

Wenn die Trümmerteile auf den Flugplatz Meiringen gebracht worden sind, beginnt die Sichtung. «Eigentümer des Wracks ist die Eidgenossenschaft», so Nussbaum. Jedoch: «Es wurde abgemacht, dass wir von den Teilen manches in unserer Ausstellung zeigen und behalten dürfen», sagt Brog.



(sul/bho/sda)