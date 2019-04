YB bestraft Fassnacht mit «massiver Busse»

Am Samstagabend wurden die Berner Young Boys Schweizer Meister. Doch dem Fussballclub ist nicht nur zum Feiern zumute: Bei einer spontanen Meisterfeier in der Berner Innenstadt kam es zu Ausschreitungen.

Das passt dem Berner Verein nicht: «Mit grosser Enttäuschung und mit Wut hat der BSC Young Boys von den Angriffen einiger Chaoten, die sich ‹Fans› nennen, aber mit den Werten von YB gar nichts zu tun haben, auf die Polizei an der Aarbergergasse in der Nacht auf Sonntag zur Kenntnis genommen», heisst es so in einem öffentlichen Statement.

Fassnacht spricht von «Dummheit»

Auch verurteilt der Club das Verhalten ihres Mittelfeldspieler Christian Fassnacht; dieser zündete inmitten der Fanmenge einen verbotenen Feuerwerkskörper. «Unser Spieler Christian Fassnacht wird mit internen Sanktionen rechnen müssen, insbesondere mit einer massiven Busse, nachdem er Pyro gezündet hat.»

Fassnacht entschuldigt sich am Tag nach der Aktion: «Es tut mir aufrichtig leid, dass mir in der grenzenlosen Euphorie diese Dummheit unterlaufen ist. Ich möchte mich dafür in aller Form entschuldigen.»

Die Pyro-Aktion im Video:



