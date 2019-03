YB kann bereits in 12 Tagen Meister werden

Aktuell steht YB immer noch mit 21 Punkten vor Basel. Obwohl der FCB bislang eine gute Rückrunde spielt, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass YB den gewaltigen Vorsprung noch aus der Hand gibt. Fans stellten sich nur noch die Frage, wann, wo und wie die Young Boys denn nun Meister werden.

Szenario 1 Punkt für Punkt zum Meistertitel

Spielen YB und der FC Basel mit ihrem aktuellen Punkteschnitt weiter, wird YB am Ostermontag, 22. April auswärts gegen Neuchâtel Xamax Meister. Diese Vorstellung dürfte in einigen YB-Fans Erinnerungen wecken: Bereits 1986 durfte YB gegen Xamax im Stade de la Maladière den Meistertitel feiern.

Damals war Xamax der Favorit auf den Titel: Niemand hatte damals ernsthaft damit gerechnet, dass YB das starke Xamax 4:1 schlägt und sich so zum Meister machte. Man war derart vom YB-Titel überrascht, dass man nicht einmal Champagner-Flaschen mit nach Neuenburg genommen hatte. Diese wurden dann vom langjährigen Xamax-Präsidenten Gilbert Facchinetti zur Verfügung gestellt.

Szenario 2 Sprint ins Ziel

Wenn für YB alles rund läuft, können die Berner bereits in zwölf Tagen Meister werden. Dieses Szenario tritt ein, falls der FC Basel in den nächsten drei Spielen gegen Luzern, den FC Zürich und Lugano Punkte verlieren sollte, während YB die nächsten drei Spiele gewinnt. Wenn dieses Szenario eintritt, wird YB am Sonntag, dem 7. April Meister. Und zwar im Wankdorf-Stadion gegen den Kantonsrivalen FC Thun. Es wäre der früheste Meistertitel in der Geschichte des Schweizer Fussballs.

So könnte der Meistertitel vor eigenem Publikum im Heimstadion gefeiert werden. Trotzdem ist man in Bern vorsichtig mit Prognosen: «Am 28. April haben wir gemerkt, dass man ein solches Ereignis nicht planen kann. Hauptsache, wir holen den Titel», so Lucas Bischoff von «Radio Gelb-Schwarz». Ein Titel im eigenen Stadion wäre für Bischoff genauso schön wie auswärts: «Auch auswärts den Titel zu holen hat seinen Reiz.»

Szenario 3 Zittern bis zum Schluss

Falls YB wie aus dem Nichts in ein Formtief fallen sollte, könnte es in der Liga doch noch zu einem grossen Showdown kommen. Wenn die Young Boys im schlimmsten Fall die nächsten sieben Partien verlieren sollten, während Basel diese gewinnt, käme es zur grossen Direktbegegnung der beiden Teams im Stade de Suisse. Beide Teams hätten dann 66 Punkte, was ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den letzten drei Partien zur Folge hätte.

Vielen YB-Fans geistern noch schmerzhafte Erinnerungen an die Saison 2009/2010 in den Köpfen rum. Damals führte YB in der Vorrunde die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung auf den grossen FC Basel an und verspielte diesen noch. Im letzten Spiel hatten beide Teams gleich viel Punkte und trafen im Stade de Suisse aufeinander. YB verlor den Titel und musste dem FC Basel im eigenen Stadion beim Feiern zusehen.

Szenario 4 Die Rache

Aus dem obengenannten Grund wäre es für manche Fans eine wahre Genugtuung, wenn die Gelb-Schwarzen in einer Partie gegen den FCB den Meistertitel erlangen könnten. Dies ist zwar eher unwahrscheinlich, jedoch möglich. Sollte YB die nächsten drei Spiele gewinnen und bis auf das letzte Direktduell gegen Basel die restlichen sieben Spiele verlieren, kann YB zuhause gegen den FC Basel Meister werden. Dies jedoch nur, wenn gleichzeitig Basel gegen YB verliert und die restlichen Spiele allesamt gewinnt.

Meisterlich unterwegs

Von den 25 Spielen, die bislang ausgetragen wurden, konnte der Meister YB 21 gewinnen und verlor nur eine einzige Partie. Die Young Boys holten im Schnitt 2,64 Punkte pro Spiel und konnten somit 84% der ausgetragenen Partien für sich entscheiden. Für Lucas Bischoff vom Radio Gelb-Schwarz kommt die momentane Form der Young Boys nicht von ungefähr: «Die Konstanz, die YB in dieser Saison auszeichnet, ist schon eindrücklich. Aber weil fast die gesamte Meistermannschaft gehalten werden konnte, ist es dennoch nicht wirklich erstaunlich. »

Im Gegensatz konnte Basel lediglich zwölf der 25 ausgetragenen Super-League-Spiele gewinnen und steht mit einem Punkteschnitt von 1,8 Punkten pro Spiel aktuell auf Platz zwei.

Auf der Internetseite YB-Meisterrechner 2019 kann man alle Szenarien durchspielen und bleibt immer auf dem neusten Stand.





(rc)