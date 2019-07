«Die Zecken hingen wie Trauben an den Schafen»

Etwas Vergleichbares hat Reto Julier bisher noch nie gesehen. Das erzählt der erfahrene Landwirt dem «Walliser Landboten». Seine 60-köpfige Schafherde aus Muttertieren und rund zwei Monate alten Lämmer weidete diesen Frühling oberhalb von Leuk.

«Nach etwa zehn Tagen bemerkten wir zahlreiche Tiere, die apathisch im Gras lagen», so Julier. Zuerst habe er an einen Blitzeinschlag gedacht. Doch bei genauerem Hinsehen habe er bemerkt, dass die Unterseiten der Tiere massiv von Zecken befallen waren. «Grob geschätzt waren es 300 Zecken pro Tier», sagt der Landwirt. Wie Trauben seien die mit Blut voll gesogenen Zecken an den Bäuchen der Lämmer gehangen. «18 Tiere waren bereits eingegangen oder mussten noch auf der Weide von ihren Qualen erlöst werden.»

«Überlebt haben nur die stärksten Jungtiere»

Die überlebenden Schafe seien so schnell wie möglich wieder in den Stall gebracht und behandelt worden. «Der Kreislauf einiger Lämmer war derart schwach, dass sie immer wieder zusammensackten und bewusstlos wurden», so Julier. Insgesamt verendeten 24 Lämmer und ein einjähriges Schaf. Überlebt hätten nur die stärksten Jungtiere.

Die Schleimhäute der toten Tiere seien «schneeweiss» gewesen – gemäss dem erfahrenen Schäfer ein klares Symptom von Blutarmut. Juliers Tierarzt habe den Befund bestätigt. Der Arzt habe selbst einen solch massiven Befall noch nie gesehen.

Was passiert nun mit der Weide?

Zwar habe es auf der Weide immer wieder mal Zecken gegeben, aber niemals in einem solchen Ausmass wie diesen Frühling, sagt Julier. Nun müsse geklärt werden, ob es sich beim immensen Zeckenbefall um ein einmaliges Ereignis gehandelt habe oder ob die ganze Weide aufgegeben werden müsse. «Ich kann es mir nicht leisten, eine eineinhalb Hektar grosse Weide nicht mehr zu nutzen», so der Landwirt. Er schaue nun, ob das Terrain möglicherweise behandelt werden könne, um das grosse Zeckenvorkommen zu reduzieren.

Ein Zeckenspezialist sei zu Rate gezogen worden. Seine Rückmeldung stehe aber noch aus. «Der finanzielle Schaden - die Behandlungs- und Futterkosten nicht mit eingerechnet – beträgt durch den Verlust der Schafe rund 6’000 Franken», so der Landwirt.

