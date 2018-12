Auto landet auf Gleis und wird von Zug erfasst

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 18.30 Uhr in der Gemeinde Saanen in Gstaad. Ein PW-Lenker war auf der Grubenstrasse von Gstaad herkommend in Richtung Schönried unterwegs, als der Wagen beim Bahnübergang in Gruben von der Fahrbahn geriet. Er kam auf den angrenzenden Bahngleisen zum Stillstand. Kurz darauf näherte sich ein Personenzug der Montreux-Berner Oberland-Bahn der Stelle.

Trotz einer Notbremsung konnte der Lokführer eine Kollision mit dem verunfallten Auto nicht verhindern, wie die Kapo am Donnerstag mitteilte. Personen kamen aber keine zu Schaden: Die 69-jährige Autolenkerin hatte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und sich von den Gleisen entfernen können.

Die Grubenstrasse musste rund eine Stunde gesperrt werden. Zudem kam es in dieser Zeit zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Gstaad und Schönried.

(pal)