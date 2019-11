Autofahrer will abbiegen und übersieht Zug

Auf der Schönenwerderstrasse in Oberentfelden AG hatte sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Bei der Einmündung in die Suhrerstrasse, auf Höhe der Haltestelle Engelplatz, übersah ein 53-jähriger Autofahrer einen herannahenden Zug. Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte, prallte der Zug seitlich in das Auto, worauf dieses auf die Seite kippte.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Lenker, ein Italiener, konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde jedoch leicht verletzt und zur Kontrolle ins

Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Franken. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 53-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab.

(mon)