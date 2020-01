2 Verkehrsregler von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

Am frühen Dienstagabend hat in Kiesen ein Auto im Bereich einer Baustelle zwei Männer erfasst, die den Verkehr regelten. Einer von ihnen musste ins Spital gebracht werden. Es werden Zeugen gesucht.

Die Meldung zu einem Unfall in Kiesen erreichte die Kantonspolizei Bern am Dienstag kurz vor 16.50 Uhr. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war das Auto auf der Bernstrasse von Kiesen herkommend in Richtung Oppligen unterwegs, als es sich einem Baustellenbereich, wo der Verkehr durch Angestellte einer Privatfirma geregelt wurde, näherte.

Polizei sucht Zeugen

Gemäss aktuellen Erkenntnissen stoppte der Autolenker auf Anweisung kurz, setzte die Fahrt danach aber fort. Daraufhin erfasste das Auto in kurzer Folge zwei Männer, die für die Verkehrsregelung zuständig waren.

Während einer der Männer bei den Ereignissen leicht verletzt wurde, musste der andere mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden.

Der Aussagen zufolge ältere Lenker des kleinen weissen Autos setzte seine Fahrt fort. Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung der Umstände Zeugen und bittet insbesondere den Autofahrer, sich zu melden. Hinweise werden unter +41 31 638 81 11 entgegengenommen.

(fss)