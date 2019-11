Auto nach Kollision von Fahrbahn geschleudert

Am Samstagmittag fuhr eine Autolenkerin auf der Luzernstrasse von Huttwil herkommend in Richtung Gondiswil, als sie mit ihrem Auto in der langgezogenen Rechtskurve eingangs des Waldstücks auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es in der Folge zur Frontalkollision mit einem Auto, das in Richtung Huttwil unterwegs war. Dabei wurde Letzteres von der Fahrbahn geschleudert und prallte in einen Fahrleitungsmast der an die Strasse angrenzenden Bahnlinie. Das zweite Auto kam auf der gegenüberliegenden Wiese zum Stillstand.

Im Auto eingeklemmt

Die Lenkerin des Autos, das in Richtung Gondiswil gefahren war, wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Sie musste zuerst von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, ehe sie durch die Sanität versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde. Der Lenker des zweiten Autos wurde beim Unfall ebenfalls verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Infolge der Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Luzernstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung via Ufhusen wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Infolge der Kollision eines der Fahrzeuge mit dem Fahrleitungsmasten konnte zudem der Bahnverkehr auf der Strecke Huttwil-Gondiswil vorübergehend nur auf Sicht verkehren.

(rab)