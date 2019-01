Die gute Tat 2019 ist schnell vollbracht

Haben Sie sich fürs neue Jahr eine gute Tat vorgenommen? Wie wäre es mit einer Kaffeespende? Der Verein Surprise, der sozial benachteiligte Menschen in der Schweiz unterstützt, macht dies mit Café Surprise einfach möglich. Das Konzept ist simpel: In Kaffees und Restaurants können Kunden einen zusätzlichen Kaffee bezahlen und diesen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Die Anzahl an spendierten Kaffees ist für alle Gäste gut sichtbar auf einer Tafel aufgeführt. Diese können dann von armutsbetroffenen Menschen konsumiert werden.

Umfrage Haben Sie das Angebot des Café Surprise schon einmal benutzt? Ja, ich habe schon einmal einen Kafi spendiert.

Nein, noch nie. Aber ich habe es vor.

Ja, ich habe schon einen offerierten Kaffee bestellt.

Nein. Bis jetzt wusste ich von dem Angebot nichts.

Zurzeit beteiligen sich 55 Gastronomiebetriebe in der Schweiz am Projekt. Welche Gastrobetriebe mitmachen, kann der Website entnommen werden.

Nicht nur für Obdachlose

Das Angebot richtet sich laut dem Verein an alle, die sich keinen Kaffee leisten können, beispielsweise Obdachlose, Rentner oder Studenten: «Alle können einen offerierten Kaffee bestellen. Niemand muss sich ausweisen», so Andreas Jahn von Surprise.

Das Angebot werde rege genutzt. Und: «Es kommen laufend mehr Betriebe dazu.» Angebot und Nachfrage hielten sich meist die Waage. Überschüssige Kaffees werden teilweise auch an Betriebe weitergegeben, in denen die Nachfrage grösser ist.

Brauch aus Italien

«Im Winter wird das Angebot definitiv mehr genutzt, besonders jetzt um die Festtage», so Jahn. Die Leute seien im Winter mehrheitlich drinnen in der Wärme und würden mehr den Kontakt zu anderen suchen. Jahn: «In dieser Zeit ist es natürlich eine schöne Geste, jemandem einen Kaffee zu spendieren.»

Die ganze Idee basiert auf einer neapolitanischen Tradition, dem Caffè sospeso, also dem aufgeschobenen oder angeschriebenen Kaffee. Gäste bezahlen zwei Kaffees und spendieren den zweiten, der an der Bar angeschrieben wird.

(pal)