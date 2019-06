Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Schaftransport

Aus unbekannten Gründen geriet ein Transporter am späten Freitagnachmittag in Ausserberg VS über die Strassenböschung und stürzte einen steilen Hang hinunter. Nach mehrmaligem Überschlagen kam das Fahrzeug nach rund 40 Metern zum Stillstand.

Der Beifahrer, ein 27-jähriger Walliser, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Auch der 72-jährige Walliser Lenker wurde durch den Unfall sehr schwer verletzt.

Einige Schafe bei Unfall getötet

Beide Schwerverletzten wurden vor Ort ärztlich versorgt und mittels Helikopter ins Inselspital nach Bern überflogen. Einige Schafe wurden bei dem Unfall getötet. Der aufgebotene Tierarzt kümmerte sich um die überlebenden Schafe.

Der zuständige Staatsanwalt hat eine Untersuchung eröffnet.

(bla)