Zwei Tote bei Bergunglück im Wallis

Zwei Bergsteiger sind am Samstag am Dent Blanche aus unbekannten Gründen abgestürzt. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, stiegen sie über den Südgrad auf, als sie abstürzten.

Andere Bergsteiger beobachteten das Unglück und alarmierten die Rettungskräfte. Die mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort geflogenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden abgestürzten Alpinisten feststellen. Die Opfer wurden noch nicht formell identifiziert.

