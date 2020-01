Sieben Verletzte bei mehreren Kollisionen

Zwischen drei Fahrzeugen kam es am Sonntag gegen 14 Uhr in Flumenthal zu einer Auffahrkollision. Grund dafür war das grosse Verkehrsaufkommen. Die Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, was zum Zusammenprall führte. Dabei wurde niemand verletzt.

Zwei Auffahrunfälle am selben Tag

Knapp eine Stunde später kollidierten auf der A1 bei Deitingen erneut drei Autos. Die Lenker hatten ebenfalls zu spät bemerkt, dass der Verkehr in Richtung Zürich langsamer rollte.

Beim Unfall in Deitingen wurden sieben Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

(km/sda)