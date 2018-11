Zwiebeln, so weit das Auge reicht

Die 48 Tonnen sind im Vergleich mit anderen Jahren eine eher unterdurchschnittliche Menge. Im vergangenen Jahr beispielsweise boten die Marktfahrer 57 Tonnen Zwiebeln an. Der Rekord liegt bei 60 Tonnen Zwiebeln im Jahr 2014.

Insgesamt 628 Marktstände wurden auf den Gassen der oberen Berner Altstadt aufgestellt. Nicht nur Zwiebeln und anderes Gemüse wie Lauch, Sellerie, Rüebli oder Schwarzwurzeln standen im Angebot. Zu haben waren etwa auch handwerkliche Arbeiten, Kleider, Süssigkeiten und Glühwein.

Um 0.30 Uhr aufgestanden

Einer der Marktfahrer ist Peter Hediger aus Müntschemier. Schon am Sonntagnachmittag bauten er und seine Familie den Stand auf dem Waisenhausplatz auf, an dem Zwiebelzöpfe angeboten werden. Am Montag um 0.30 Uhr startete die Familie im Seeländer Dorf in Richtung Bern, um den Stand rechtzeitig bereit zu haben.

beliebter Glühwein

Besucherinnen und Besucher waren begeistert: «Es riecht überall so fein, man bekommt sofort Hunger», sagte ein Passant zu 20 Minuten. Das beste sei aber der Glühwein, der am Zibelemärit reichlich konsumiert wird. Ein weiterer Besucher war ebenfalls davon begeistert: «Der heisse Glühwein wirkt der Kälte entgegen und wärmt einen richtig auf.»

Aus Sicht der Kantonspolizei verlief der Zibelemärit ruhig, wie sie Anfang Nachmittag mitteilte. Nur einige Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, mussten zurückgebracht werden.

Keine Trams im Zentrum

Zahlreiche Extrazüge und Reisecars brachten am frühen Montagmorgen Besucher an den Zibelemärit. Tram und Busse waren schon früher in Betrieb als gewöhnlich. Während dem Markt fahren keine Trams zwischen Zytglogge und Bern Bahnhof und einzelne Buslinien sind auch betroffen.

(pal/sda)