Zwillinge werden ohne Mutter registriert

Ein schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger hat sich vor dem solothurnischen Verwaltungsgericht erfolgreich gegen einen Entscheid des Volkswirtschaftsdepartaments gewehrt. Die Leihmutter seiner Zwillinge muss nicht als rechtliche Mutter ins Personenstandsregister eingetragen werden, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet.

Leihmutterschaftsvertrag in den USA

2018 flog der Mann in die USA und ging einen Leihmutterschaftsvertrag ein. Mit seinen Spermien und den Eizellen einer anonymen Spenderin wurden in vitro Embryonen gezeugt und eine Leihmutter trug anschliessend die Zwillinge aus. Das Gericht in Minnesota erklärte den Mann zum rechtlichen Vater der Zwillinge und übertrug ihm das alleinige Sorgerecht. Die elterlichen Rechte und Pflichten der Leihmutter wurden damit für beendet erklärt und die Kinder galten als mutterlos.

Ein Kind muss eine Mutter haben

Die nötigen Dokumente für eine Einreise in die Schweiz und die Eintragung in das Personenstandsregister wurden der zuständigen Abteilung Zivilstand und Bürgerrecht des Solothurner Volkswirtschaftsdepartements weitergeleitet. Dort kam es zum Konflikt. Die Behörde forderte, dass sowohl der Vater als auch die Leihmutter als Mutter der Kinder im Register einzutragen seien.

Denn: Die Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Ein Entscheid, wonach Kinder gar keine Mutter hätten, sei nicht vereinbar mit wesentlichen Grundsätzen des schweizerischen Rechts, so die Meinung der Solothurner Beamten. Ein solcher Vertrag sei rechtswidrig und der Grundsatz, wonach das Kindesverhältnis zur Mutter durch die Geburt entstehe, unanfechtbar. Deswegen müsse die Leihmutter als Mutter in das Personenregister eingetragen werden.

Verwaltungsgericht gibt Mann recht

Der Mann zog den Entscheid vor das Verwaltungsgericht weiter. Dieses gab dem Vater recht. Das in den USA gefällte Urteil sei kein Widerspruch zu den Grundsätzen der Schweiz.

Indem die Leihmutter mit einem schriftlichen Einverständnis auf die Rechte an den Zwillingen verzichtete, wurde auch ihr Name aus der Geburtsurkunde gelöscht. Das sei vergleichbar mit dem Adoptionsverfahren in der Schweiz, argumentierte das Gericht. Dabei würden die Eltern ebenfalls die Rechte an ihren Kindern abgeben, sobald sie diese zur Adoption freigeben würden. Somit würde das Vorgehen laut den Richtern nicht im Widerspruch zu den Schweizer Grundsätzen stehen.

