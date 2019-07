Frau überquert Gleis – das kann teuer werden

«Überschreiten der Gleise verboten» – die Verbotsschilder an Schweizer Bahnhöfen sind omnipräsent und somit unübersehbar. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Pendler den vielleicht etwas kürzeren, jedoch lebensgefährlichen Weg über die Schienen einschlagen. So auch am Wochenende im freiburgischen Düdingen. Dort wurde am Samstagnachmittag eine Frau beobachtet, wie sie auf die Gleise kletterte und ohne mit der Wimper zu zucken aufs nächste Perron marschierte.

«Auch Dritte gefährdet»

Der Beobachter ist erzürnt, via Facebook macht er seinem Unmut nun Luft. Die Frau hätte mit ihrer Aktion nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von anderen Menschen gefährdet. So hätte sie etwa Lokführer, Passagiere und weiteres Bahnpersonal in Gefahr gebracht. «Bedenke – hier kommen etwa alle zehn Minuten Züge vorbei, aus beiden Richtungen und von schnell bis langsam», schreibt der Mann über den Vorfall am Bahnhof Düdingen.

Nur schon wenn ein Zug mit 60 Stundenkilometern unterwegs ist, hat er trotz Notbremsung einen Bremsweg von rund 200 Metern – wer Gleise überschreitet, hat so also fast keine Chance, sich rechtzeitig vor dem herannahenden Zug zu retten. «Einfahrende Züge sind je nach Witterung zudem schlecht hörbar, zusätzlich kann man die Zugsgeschwindigkeit nur ungenügend einschätzen», warnt BLS-Sprecher Stefan Dauner.

Busse bis 10'000 Franken

Ein Lokführer rät dem Beobachter aus Düdingen nun, die Frau zu melden – solche Leute sollten nicht ungestraft davonkommen, meint der Eisenbahner. So könnte die gefährliche Aktion, die vorerst glimpflich ausgegangen ist, für die Fotografierte doch noch Folgen haben. BLS-Sprecher Dauner sagt nämlich: «Das Gleisüberqueren ist strafbar.» Bei einem Vergehen spreche das BLS-Personal eine Verwarnung aus –«im Wiederholungsfall kommt es zur Anzeige.» Dabei kann die Busse äusserst hoch ausfallen: Gemäss Eisenbahngesetz kann das widerrechtliche Überqueren von Schienen wegen Störung des öffentlichen Verkehrs mit bis zu 10'000 Franken gebüsst werden.





(miw)