5 klimafreundliche Wochenend-Trips

Lange Flugreisen und Autofahrten belasten die Umwelt aufgrund des hohen Energieverbrauchs, CO2-Emissionen und weiteren Schadstoffausstössen massiv. Allein der internationale Flugverkehr machte gut acht Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der Schweiz aus und Schweizer fliegen weltweit am meisten. Der Strassenverkehr hingegen ist für rund ein Drittel des Energieverbrauchs hierzulande verantwortlich. Dabei werden aber nur in der Schweiz zurückgelegte Strecken berücksichtigt. Die Anreise zu einem Städtetrip während verlängerter Wochenenden per Auto verbraucht zusätzlich Energie und sorgt für CO2-Ausstösse.

Umfrage Machen Sie gerne Ausflüge in der Schweiz? Ja, ich liebe es.

Ja, das tue ich ab und zu sehr gerne.

Nein, aber künftig werde ich das vermehrt tun.

Nein, das interessiert mich nicht.

Ich unternehme generell keine Ausflüge.

Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

Um Abenteuer zu erleben, neue Eindrücke zu gewinnen oder sich zu erholen, muss man jedoch gar nicht in die Ferne schweifen. Die Schweiz mit ihren beeindruckenden Landschaften, vier Sprachregionen und der weit zurückreichenden Geschichte mit kulturellem Einfluss aus zahlreichen Teilen Europas hat viel zu bieten. In Kooperation mit Schweiz Tourismus werden nachfolgend fünf Reiseziele für einen Weekend-Trip vorgestellt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Velo zu erreichen sind.

Erholung in der Zentralschweiz: Luzern ist eine der bekanntesten Tourismusdestinationen der Schweiz, 2018 übernachteten rund 1,4 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland in der Innerschweizer Stadt. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehören die Kapellbrücke, die Museggtürme, das Löwendenkmal und der Gletschergarten. Von Luzern aus startet auch die von Schweiz Tourismus empfohlene Bürgenstock-Rundfahrt per Schiff. Das neue Shuttle-Schiff von Luzern nach Kehrsiten-Bürgenstock und die neu gebaute Bürgenstock-Bahn führen direkt ins Herz des Resorts. Am Ziel angekommen, kann in einem der verschiedenen Restaurants oder auf dem höchsten Punkt der Stadt Luzern die Aussicht genossen werden.

Essen mit Aussicht in der Westschweiz: Die Wanderziele in der Romandie wie Creux du Van, Dent de Vaulion oder La Berneuse können in punkto Aussicht definitiv mit den bekannteren Zentralschweizer Zielen Rigi, Pilatus oder Titlis mithalten. Ausserdem verirren sich noch weniger Reisegruppen zum Wandern in die Romandie, während es auf Innerschweizer Bergen mitunter von Touristen nur so wimmelt. Schweiz Tourismus rät Wanderern auf dem Weg zur Berneuse zu einem Abstecher in das Panoramarestaurant Le Kuklos oberhalb von Leysin. Auf der Restaurantterrasse wurden 21 Quadratmeter Photovoltaik-Solarmodule vom Typ Monokristallin installiert, deren Energie die zweite Etage des Restaurants zum Drehen bringt.

Nationalpark per Velo: Für geübte Mountainbiker (oder E-Mountainbiker) wird eine viertägige Tour durch den ersten Nationalpark der Alpen bei Zernez empfohlen. Die insgesamt 222 Kilometer lange Strecke führt von Scuol über das Val Müstair nach Livigno (IT). Von dort über den Berninapass ins Oberengadin bis nach Zuoz und wieder zurück nach Scuol. Die jeweiligen Etappen sind zwischen 50 und 60 km lang und es werden gut 4800 Höhenmeter zurückgelegt. Übernachtet wird unterwegs in sogenannten Bike-Hotels, die den Gepäcktransport zur nächsten Etappe übernehmen. Hier sind weitere Informationen zur Tour und den Bike-Hotels zu finden.

Schlösser-Hopping im Aargau: Im Mittelalter war der Kanton Aargau das Reich der mächtigen Habsburger, die von hier aus grosse Teile Europas eroberten und imposante Schlösser und Burgen errichteten. Auf einer Velotour von Koblenz in der Region um Zurzach nach Aarau via Brugg können unterwegs die Habsburg und die Schlösser Böttstein, Wildegg und Wildenstein besucht werden. Ausserdem gibt es ein Wasserschloss zu sehen. Die Strecke ist insgesamt nur 42 Kilometer lang und der Aufstieg beträgt bloss 240 Meter. Die konditionellen und technischen Anforderungen sind tief und daher ist die Route insbesondere für Familien geeignet. Unterwegs bieten sich zahlreiche Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Weitere Informationen zur Route, Ausflugs- und Verpflegungstipps gibt es hier.

Innehalten im Tessin: Gutes Essen, malerische Dörfchen und meistens besseres Wetter als im Rest der Schweiz – das Tessin ist immer eine Reise wert. Bei einem Besuch von Locarno lohnt sich gemäss Schweiz Tourismus ein Abstecher zum Sanktuarium Madonna del Sasso in Orselina oberhalb Locarnos mit Sicht auf den Lago Maggiore. Erreichbar ist das Sanktuarium – der bekannteste Wallfahrtsort des Tessins – via Kreuzweg oder Standseilbahn.

(sts)