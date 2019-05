Dafür wird am meisten Energie verbraucht

Seit 1950 hat sich der Endenergieverbrauch in der Schweiz laut dem Bundesamt für Statistik verfünffacht. Massgeblich verantwortlich dafür war die Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung. Die Veränderungen in der Anzahl und Grösse der Wohnungen, der Fahrzeuge und der damit zurückgelegten Kilometer sowie im Umfang der Industrieproduktion und der Bautätigkeit erhöhten den Energiekonsum. Technischer Fortschritt bringt neue Energieanwendungen mit sich, aber auch eine höhere Energieeffizienz: Zwar ist der Energieverbrauch seit 1990 insgesamt um acht Prozent angestiegen, da jedoch die Wohnbevölkerung in derselben Zeitspanne um rund einen Viertel gewachsen ist, hat der Pro-Kopf-Verbrauch letztendlich um 14 Prozent abgenommen.

Der enorme Bedarfszuwachs wurde in den 1950er- und 1960erJahren durch Erdölprodukte gedeckt. Die Erdölprodukte ersetzten nach und nach die zuvor dominierende Kohle, was schliesslich in eine einseitige Abhängigkeit des sogenannten schwarzen Goldes mündete. Diese erreichte mit einem Erdölanteil von bis zu 80 Prozent zu Beginn der 1970er-Jahre ihren Höhepunkt. Seither ist der Erdölanteil in der Schweiz wieder rückläufig. Erdöl wird energetisch in der Form von Brenn- oder Treibstoffen genutzt. Mit dem Rückgang der Erdölbrennstoffe haben neben Treibstoffen vor allem Erdgas, aber auch Elektrizität an Bedeutung gewonnen.

Treibstoffe machen über ein Drittel der verbrauchten Endenergie aus

Der Endenergieverbrauch der Schweiz ist dem Bundesamt für Energie zufolge 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent auf 849'790 Terajoule (TJ) gesunken. Ein wichtiger Grund dafür war die im Vergleich zum Vorjahr leicht wärmere Witterung, wodurch die Anzahl der Heiztage tiefer lag als 2016. Den grössten Anteil am Endverbrauch hatten Treibstoffe mit 34,1 Prozent, danach folgten Elektrizität mit 24,8 Prozent und Gas mit 14 Prozent. Schweizweit wurden 2017 rund 26,48 Milliarden Franken für Energie ausgegeben. Die Zahlen für 2018 werden voraussichtlich diesen Sommer veröffentlicht. In der obigen Bildstrecke erfahren Sie, wofür in der Schweiz am meisten Energie benötigt wird.

Bis 2035 soll der durchschnittliche Energieverbrauch in der Schweiz pro Person um 43 Prozent gesenkt werden. Mit der Abstimmung zur Energiestrategie 2017 hat sich die Schweiz auf den Weg in eine Energiezukunft gemacht, in der Energie effizienter genutzt und nachhaltiger sowie unabhängiger vom Ausland produziert wird. Die Umsetzung dieser Energiestrategie ist nicht nur Aufgabe einiger Grossverbraucher, sondern braucht das langfristige Engagement der ganzen Bevölkerung. Im Rahmen der Energy Challenge 2019 (siehe auch Infobox) werden in den nächsten Monaten einfach umsetzbare Tipps zur Senkung des persönlichen Energieverbrauchs aufgezeigt.



