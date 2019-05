Das Energiesparen geht weiter

Bis 2035 soll der durchschnittliche Energieverbrauch in der Schweiz pro Person um 43 Prozent gesenkt werden. Mit der Abstimmung zur Energiestrategie 2017 hat sich die Schweiz auf den Weg in eine Energiezukunft gemacht, in der Energie effizienter genutzt und nachhaltiger sowie unabhängiger vom Ausland produziert wird. Die Umsetzung dieser Energiestrategie ist nicht nur Aufgabe einiger Grossverbraucher, sondern braucht das langfristige Engagement der ganzen Bevölkerung. Mit der Energy Challenge 2019 sollen die Schweizer auch dieses Jahr auf spielerische Weise zum Energiesparen angeregt werden. Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Unternehmen aus der ganzen Schweiz mit Unterstützung von EnergieSchweiz (siehe auch Infobox).

Umfrage Wie schätzen Sie Ihre Energiebilanz ein? Sehr gut!

Ziemlich gut.

Eher gut.

Leider nicht besonders gut.

Eher schlecht.

Sehr schlecht.

Bildstrecken Diese Gewohnheiten treiben Ihre Stromrechnung in die Höhe Energy Challenge 2019



Die letztjährige Durchführung war ein voller Erfolg: Während der Energy Challenge 2018 wurden in der ganzen Schweiz innerhalb von sechs Monaten über 80'000 Energiespartipps umgesetzt und somit konnte eine Einsparung von 46,7 Millionen Kilowattstunden erreicht werden. «Es freut uns, dass die Schweizer – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Sprachregionen – gemeinsam das Ziel, 30 Millionen Kilowattstunden einzusparen, verfolgten und weit übertrafen. Grosse Teile der Bevölkerung scheinen erkannt zu haben, dass Energiesparen nicht mit einschneidenden Komforteinbussen einhergehen muss und dass bereits mit kleinen Veränderungen grosse Einsparungen bewirkt werden können. Die 500 Meter bis zum nächsten Shop beispielsweise mit dem Velo statt mit dem Auto zurückzulegen, macht nicht nur Freude, sondern spart auch noch Energiekosten», sagte Patrick Kutschera, Geschäftsführer von Energieschweiz.

Falsche Verhaltensweisen müssen abtrainiert werden

Nun geht das Energiesparen mit der Energy Challenge 2019 in die nächste Runde. «Energiesparen ist eine Daueraufgabe: Eine falsche Verhaltensweise wird schnell zur Gewohnheit. Es braucht jedes Mal wieder Motivation, sich von solchen Gewohnheiten zu lösen», erklärt Energieberater Jules Pikali, der während der letzten Energy Challenges jeweils als Dr. Energy Leserfragen beantwortete.

Kommentare wie «Das bringt doch nichts», «Dafür habe ich keine Zeit», «Die Schweiz achtet ohnehin bereits mehr auf die Umwelt als andere Länder» oder «Sehe ich etwa aus wie ein Öko-Freak?» werden nach wie vor häufig abgegeben, wenn es um Energiesparen geht. Zudem kursieren noch immer zahlreiche Halb- und Unwahrheiten in Bezug auf Energiesparmöglichkeiten im Alltag. In der obigen Bildstrecke werden die meistgenannten Energiesparausreden aufgezählt – und entkräftet.



(sts)