Der Weg eines Öltropfens in den Tank

Aus der Natur wird Energie in Form von Rohöl, Erdgas, Wasserkraft, Uran, Sonnenstrahlung, Wind oder Wärme im Erdinneren gewonnen. Bevor solche Primärenergie an den Endverbraucher geliefert wird, muss sie in Sekundärenergie wie Elektrizität, Treibstoffe, Heizöl oder Fernwärme umgewandelt werden. Dieser Prozess findet beispielsweise in Kraftwerken, Raffinerien oder Fernheizwerken statt.

Seit 1950 hat sich der Endenergieverbrauch in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für Statistik verfünffacht. Massgeblich verantwortlich dafür war die Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung. Die Veränderungen in der Anzahl und Grösse der Wohnungen, der Fahrzeuge und der damit zurückgelegten Kilometer sowie im Umfang der Industrieproduktion und der Bautätigkeit erhöhten den Energiekonsum. Technischer Fortschritt bringt neue Energieanwendungen mit sich, aber auch eine höhere Energieeffizienz: Zwar ist der Energieverbrauch seit 1990 insgesamt um acht Prozent angestiegen, da jedoch die Wohnbevölkerung in derselben Zeitspanne um rund ein Viertel gewachsen ist, hat der Pro-Kopf-Verbrauch letztendlich um 14 Prozent abgenommen.

Anfang der 1970er-Jahre war der Erdölverbrauch in der Schweiz am höchsten

Der enorme Bedarfszuwachs wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren durch Erdölprodukte gedeckt. Diese ersetzten nach und nach die zuvor dominierende Kohle, was schliesslich in eine einseitige Abhängigkeit vom sogenannten schwarzen Gold mündete. Mit einem Erdölanteil von bis zu 80 Prozent zu Beginn der 1970er-Jahre erreichte diese Abhängigkeit ihren Höhepunkt. Seither ist der Erdölanteil in der Schweiz wieder rückläufig. Erdöl wird energetisch in der Form von Brenn- oder Treibstoffen genutzt. Doch wie gelangt der Öltropfen vom Meeresgrund in den Tank?

Wie die Erdölförderung stattfindet, hängt von der Tiefe des Erdölvorkommens ab: In flacheren Gewässern kommt meist die stehende Bohrplattform zum Einsatz, wobei die Plattform mit einem Stahlsockel fest im Meeresgrund verankert wird. Für Meerestiefen von bis zu 130 Metern ist die vertikal bewegliche Hubbohrinsel geeignet. Dabei graben sich absenkbare Gerüstbeine einige Meter tief in den Meeresboden ein. Liegen Öl-Lagerstätten in mehreren tausend Metern Tiefe, nutzt man schwimmende Bohrplattformen. Es wird davon ausgegangen, dass rund ein Viertel aller Erdölvorkommen im offenen Meer liegt. Gemäss dem Statistikportal Statista waren die grössten Erdölreserven im Jahr 2018 in Venezuela, Saudiarabien und Kanada zu finden.

Tote, verseuchte Küsten und verendete Tiere wegen Ölunfällen

Immer weder sorgen Ölkatastrophen weltweit für Negativschlagzeilen. Während des Golfkriegs 1991 floss rund eine Million Tonnen Öl in den Persischen Golf. Das Öl stammte überwiegend aus kuwaitischen Anlagen, die von der irakischen Luftwaffe bombardiert worden waren. Gut 560 Kilometer Küste wurden verpestet. Im April 2010 explodierte im Golf von Mexiko die Bohrinsel Deepwater Horizon. Elf Arbeiter wurden getötet, 17 verletzt. Jahre danach sollen noch immer über 250 Millionen Liter Öl im Meer schwimmen. Eine weitere grosse Ölkatastrophe ereignete sich im Mai 2015, als an der kalifornischen Pazifikküste in der Nähe von Santa Barbara bis zu 400'000 Liter Öl in den Ozean flossen. Schuld war ein Leck in der Öl-Pipeline. Als das Leck entdeckt wurde, flossen mehr als 300'000 Liter pro Stunde durch die Leitung. Ein 14,5 Kilometer langer Küstenstreifen wurde verseucht und unzählige Tiere verendeten.



Ist die Erdölgewinnung erfolgreich abgeschlossen, wird in Raffinerien aus Rohöl Diesel, Kerosin oder Benzin hergestellt. Ein Grossteil des per Tanker nach Europa gelangenden Rohöls wird in Raffinerien in der Nähe von niederländischen und belgischen Seehäfen verarbeitet. Diese Anlagen versorgen die Schweiz mit einem bedeutenden Teil der benötigten Brenn- und Treibstoffe.

Die Schweizer Raffinerie deckt ein Viertel des landesweiten Bedarfs ab

Seit den 1960er-Jahren verfügt die Schweiz über zwei eigene Raffinerien, wobei nur noch diejenige in Cressier (NE) aktiv betrieben wird. Die Raffinerie mit Sitz im Kanton Neuenburg versorgt die ganze Schweiz unter anderem mit Benzin, Diesel oder Heizöl und deckt damit rund ein Viertel des landesweiten Bedarfs ab. Die Raffinerie in Cressier ist durch das internationale Pipelinesystem erschlossen. Mittels Rheinschiff, Kesselwagen, Pipeline und Lastwagen gelangen die Erdölprodukte in eines der Schweizer Grosstanklager. Von den Tanklagern aus erfolgt die Feinverteilung der Produkte auf der Schiene oder Strasse.



