Diese Fallen lauern beim Waschen

Bis zu 300 Kilogramm schmutzige Wäsche pro Person fallen jedes Jahr an. Gemäss einer Untersuchung des Eidgenössischen Departments für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hat der Energieverbrauch für Waschen und Trocknen zwischen 2000 und 2017 um 97,7 Prozent zugenommen. Nachfolgende Tipps sorgen dafür, dass Waschen nicht zum Energiefresser wird.

Vorwäsche: Vorwaschen ist nicht nötig und verbraucht unnötig Energie sowie Zeit. Flecken sollten allerdings sofort vorbehandelt und das Kleidungsstück so bald wie möglich gewaschen werden.

Wäschemenge: Füllen Sie die Waschmaschine komplett. Die maximale Füllmenge sollte jedoch nicht überschritten werden. Überfüllung reduziert die Waschwirkung, Unterfüllung beansprucht das Gewebe stark.

Temperatur: Die insgesamt rund zwei Millionen Waschmaschinen in Schweizer Haushalten brauchen am meisten Energie für das Aufwärmen des Wassers, je nach Maschinentyp und Waschtemperatur sind es bis zu zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs eines Waschvorgangs. Mit 30 Grad lässt sich bis 70 Prozent Strom sparen gegenüber einer 90-Grad-Wäsche und rund 20 Prozent gegenüber einer 40-Grad-Wäsche. Mit modernen Waschmitteln genügt für leicht bis mittelmässig verschmutzte Wäsche in vielen Fällen eine Waschtemperatur von 30 Grad. Bei tiefen Temperaturen wird zudem das Gewebe der Kleidung geschont. Mit 30 Grad lässt sich bis 70 Prozent Strom sparen gegenüber einer 90-Grad-Wäsche und bis 20 Prozent gegenüber einer 40-Grad-Wäsche.

Waschmitteldosierung: Bei 30 Grad ist eine Höherdosierung des Waschmittels gegenüber wärmeren Waschtemperaturen nicht nötig. Alle modernen Waschmaschinen und die meisten angebotenen Waschmittel sind heute für Kaltwaschen geeignet.

Trocknen: Nach dem Waschgang sollten die sauberen Kleidungsstücke zum Trocknen schnell aus der Maschine entnommen werden. In Kellern sind heute häufig Raumlufttrockner installiert, welche die Trocknungszeit verkürzen. Die Geräte können ihre Aufgabe allerdings nur bei geschlossenen Türen und Fenstern im Trocknungsraum erfüllen. An sonnigen Tagen kann Wäsche im Freien trocknen. Alternativ bietet sich ein gut belüfteter Estrich an. Komfortabel ist auch die Trocknung im Tumbler. Diese haben in den letzten Jahren mit dem Einzug der Wärmepumpen-Technologie sehr grosse Fortschritte in Bezug auf den Energieverbrauch gemacht und der Stromverbrauch wurde mehr als halbiert.



