Diese Früchte haben jetzt schon Saison

Als der Grossverteiler Migros im Februar dieses Jahres bereits Erdbeeren im Sortiment hatte, sorgte dies in sozialen Netzwerken für Diskussionen. «Ich musste heute kurz prüfen, ob ich den Winter verpennt habe. Erdbeeren?», machte eine Kundin ihrem Unmut auf Twitter Luft. «Ein Unternehmen trägt verdammt nochmal Verantwortung! Es ist Februar! (Ja, so etwas macht mich wütend!)», schrieb die Twitter-Nutzerin weiter. Der Beitrag erhielt über 650 Likes und 227 Kommentare. Die Umwelt- und Energiebilanz von Lebensmitteln bewegt auch die Leser von 20 Minuten, wie die Kommentare und Umfrageergebnisse bei Artikeln zum Thema umweltfreundliche Ernährung jeweils zeigen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Ökobeurteilung von Lebensmitteln ist die graue Energie. Dabei handelt es sich um die Energiemenge, die auf dem Lebensweg der Produkte benötigt wird. Sie steckt zum Beispiel im Wärme- und Strombedarf bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, im verbrauchten Treibstoff für den Transport, in der Produkteverpackung sowie im Strom- und Wärmebedarf bei Lagerung, Verkauf und Zubereitung.

Fossil beheizte Gewächshäuser verschlechtern Umweltbilanz massiv

Werden Früchte und Gemüse in beheizten Gewächshäusern produziert, macht die Heizenergie den grössten Teil der grauen Energie aus. Daher ist die Ökobewertung von pflanzlichen Lebensmitteln, die in der Schweiz ausserhalb der Hauptsaison in fossil beheizten Gewächshäusern produziert werden, schlechter als diejenige der gleichen Produkte aus Freilandanbau in Südeuropa. Der Transport mit Lastwagen fällt weniger ins Gewicht als die Beheizung der Gewächshäuser. Deswegen sollten umweltbewusste Konsumenten auf Saisonprodukte aus Freilandanbau setzen.

In der obigen Bildstrecke sehen Sie, welche Früchte in der Schweiz jetzt Saison haben.

