Ist Ihr Velo bereit für den Herbst?

Rund ein Drittel aller Autofahrten und zwei Drittel der Fahrten im öffentlichen Nahverkehr in der Schweiz sind kürzer als drei Kilometer. Mit dem Velo könnten diese Strecken oftmals schneller und stress- sowie emissionsfrei zurückgelegt werden. Ein Fahrrad verursacht weder Lärm- noch CO2-Emissionen und beansprucht den Boden nur wenig. Der Verbrauch von wenigen Tropfen Öl für die mechanischen Teile, Kautschuk für Bremsen und Pneus sowie die durch die Fabrikation verursachte graue Energie fallen gegenüber der durch Autos verursachten Umweltbelastung kaum ins Gewicht.

Umfrage Fahren Sie gerne Velo? Ja, ich nutze das Velo oft für den Arbeitsweg sowie in der Freizeit.

Ja, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit.

Ja, aber nur in der Freizeit.

Ja, das tue ich mindestens einmal pro Woche.

Ja, aber höchst selten.

Nein, das macht mir keinen Spass.

Nein, ich kann nicht Rad fahren.

Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

Im Vergleich zum öffentlichen oder motorisierten Verkehr ist das Fahrrad ausserdem das günstigste Fortbewegungsmittel. Im Sommer sind vor allem in Städten zahlreiche Schweizer fast ausschliesslich mit dem Velo unterwegs und nutzen den Drahtesel sowohl für den Arbeitsweg als auch in der Freizeit. Sobald die Temperaturen sinken, werden viele Velos bis zum nächsten Frühling im Keller verstaut – das muss jedoch nicht sein. Hier gibt es Tipps, wie Sie auch im Herbst und Winter unfallfrei Rad fahren.

Klingel und Sattel sind nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben

Die Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge schreibt für strassentaugliche Velos gepumpte Pneus, zwei kräftige Bremsen, mindestens zehn Quadratzentimeter grosse Reflektoren vorne (weiss) und hinten (rot) und orange Reflektoren an den Pedalen vor. Für Rennvelos sind keine Reflektoren an den Pedalen vorgeschrieben. Bei Dämmerung, nachts und in Tunnels muss ein ruhendes Licht vorne (weiss) und hinten (rot) am Fahrrad angebracht sein, zusätzliche Lichter – auch blinkende Lichter – sind erlaubt. Seit 2017 sind Klingel und Sattel nicht mehr obligatorisch und die Velovignette wurde 2012 aufgehoben.

In der Morgendämmerung und nachts ist das Unfallrisiko auf Schweizer Strassen rund dreimal höher als am Tag. Bei nächtlichem Regen, Schnee oder Gegenlicht erhöht sich der Risikofaktor sogar um das Zehnfache. Kleidung mit Reflektoren sorgt dafür, dass andere Verkehrsteilnehmer die Radfahrer auch an grauen Herbstmorgen erkennen können. Wer keine reflektierende Kleidung hat, kann auch die Unfallschutzweste aus dem Auto anziehen. Alternativ gibt es günstige Leuchtbändel mit Klettverschluss, die etwa an Rucksäcken, Taschen oder Fahrradsätteln befestigt oder um Handgelenk und Knöchel gewickelt werden können. Feuchtes Laub, Reif und Eisglätte erhöhen die Sturzgefahr, darum ist das Tragen eines Helms bei kühleren Temperaturen erst recht ratsam. Auch der Helm sollte mit Reflektoren ausgestattet sein.

Bessere Traktion dank reduziertem Reifendruck

Fäustlinge halten zwar die Hände besonders warm, können jedoch hinderlich sein bei der Bedienung von Bremsen und Schaltung. Auch die Akkus von E-Bikes reagieren empfindlich auf Kälte, was zu Reichweitenverlust führen kann. Dagegen hilft, die Batterie mit einem Neoprenüberzug zu schützen. Die Veloreifen müssen genügend Profil haben und abgefahrene Reifen sollten sofort ausgetauscht werden. Wer mit schmalen Rennreifen unterwegs ist, wechselt für kalte Herbst- und Wintermonate besser auf breitere Pneus. Dies sorgt für mehr Griffigkeit bei Nässe und Eis. Besonders für E-Bikes werden breitere Pneus empfohlen, da bei Elektrovelos höhere Antriebskräfte auf die Fahrbahn übertragen werden müssen. Ein leicht reduzierter Reifenluftdruck bietet vor allem auf nassen Strassen oder Schnee bessere Traktion.

Nicht nur die Ausrüstung sollte bei kälteren Temperaturen angepasst werden, sondern auch die Fahrweise. Im Herbst und Winter sollten Radfahrer langsamer und bedächtiger fahren als bei trockenen Verhältnissen. Wer schneller fährt und ins Schwitzen gerät, kühlt eher aus. Auch die Unfallgefahr ist bei höheren Geschwindigkeiten grösser. Beim Einfahren in Kurven hat es sich bewährt, den Kurvenausgang zu fixieren und das Tempo frühzeitig zu drosseln, um nicht wegzurutschen. Wichtig ist auch, sich einzugestehen, wenn die Fahrkünste nicht mehr ausreichen für eine sichere Velofahrt, und stattdessen auf Bus oder Zug auszuweichen.

Bei Nässe müssen Fahrräder mehr gereinigt werden

Nasse Fahrbahnen, Reif und Matsch setzen Velos zu. Im Herbst und Winter müssen Fahrräder deswegen öfter gereinigt werden als in der warmen Jahreshälfte. Insbesondere Kette und Schaltung gilt es regelmässig zu säubern und zu fetten. In kalten Herbstnächten sollten Velos in einem windgeschützten Raum stehen, damit der Schmutz des Vortages nicht festfriert.

Haben Sie Tipps, wie man bei Nässe und Kälte sicher Velo fährt? Verraten Sie es uns im Kommentarfeld.

(sts)