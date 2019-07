Ist Ihre Wohnung bereit für die Sommerferien?

Private Haushalte sind in der Schweiz für rund einen Drittel des Endenergieverbrauchs verantwortlich, und Strom macht jeweils einen Viertel der gesamthaft verbrauchten Energie aus. Im Durchschnitt bezahlen Privathaushalte in der Schweiz pro Jahr gut 900 Franken für Elektrizität. 2018 waren es 918 Franken und Hochrechnungen ergeben für 2019 durchschnittliche Stromkosten von 923 Franken pro Haushalt. Im gesamtschweizerischen Durchschnitt kostet aktuell eine Kilowattstunde Strom 20,5 Rappen.

Heizung, Boiler, Kühlschrank und elektronische Geräte verbrauchen auch während Ferienabwesenheiten Energie. Dies muss jedoch nicht sein: Wer verreist, sollte nicht nur um Routenplanung, Übernachtungsgelegenheiten und Ausflugsoptionen kümmern, sondern auch die Wohnung ferienfertig machen. Nachfolgend finden Sie drei Punkte, die vor der Abreise überprüft werden sollten. So kann ohne grossen Aufwand Strom – und damit Geld – gespart und zum Umweltschutz beigetragen werden.

Boiler: Etwa die Hälfte des Stromverbrauchs ist auf die Wassererwärmung zurückzuführen, und der Elektroboiler hat einen Standbyverbrauch. Im Boiler befindet sich warmes Wasser, das sich – auch in den Ferien, wenn kein Wasser entnommen wird – langsam abkühlt. Wird nachts über die Steuerung der Elektroboiler eingeschaltet, heizt sich der Boiler wieder auf. Wenn Sie den Boiler ganz ausschalten, spart dies also Strom. Am einfachsten kann der Boiler am Sicherungskasten ausgeschaltet werden. Bei der Gelegenheit sollte auch gleich der Thermostat am Boiler überprüft werden: Richtig ist eine Einstellung von 55 Grad Celsius. Bei einer niedrigeren Temperatur besteht die Gefahr, dass sich Legionellen bilden können, während bei höheren Temperaturen die Wärmeverluste und damit auch der Stromverbrauch steigen.

Kühlgeräte: Bei längeren Abwesenheiten ab vier Wochen empfiehlt es sich, alle Kühlgeräte zu leeren und zu enteisen. Noch mehr Sparpotenzial besteht allerdings, wenn die Temperatur in Kühlschrank und Tiefkühler regelmässig kontrolliert wird: «Die Kühlraumtemperatur ist in den allermeisten Fällen zu tief eingestellt, obwohl mit kühleren Temperaturen die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht verlängert werden kann. Nur der Stromverbrauch nimmt mit jedem Grad um rund 10 Prozent zu», erklärt Energieberater Jules Pikali, der während der letzten Energy Challenges als Dr. Energy Leserfragen beantwortete. Für die meisten Lebensmittel ist eine Temperatur von fünf Grad Celsius ideal, allenfalls ist für bestimmte Lebensmittel wie beispielsweise Fisch eine etwas tiefere Temperatur sinnvoll. Ob die Temperatur richtig eingestellt ist, kann man mit einem Thermometer herausfinden. Es geht laut Pikali auch mit dem sogenannten Buttertest: Wenn die Butter aus dem Kühlschrank genommen wird, sollte sie streichfähig sein. Ist die Butter zu hart zum Streichen, ist der Kühlschrank zu kalt eingestellt.

Elektrische Geräte: Wer in die Ferien fährt, sollte auch seinen Geräten eine Auszeit gönnen und konsequent alles ausschalten sowie die Stecker von DVD-Spieler, Stereoanlage, Telefon, Mikrowelle, Kaffeemaschine, PC und Modem oder Router ziehen. Das spart Strom und reduziert die Brandgefahr.

