So räumen Sie den Kühlschrank richtig ein

Über 4,4 Millionen Kühlgeräte stehen in Schweizer Haushalten. Diese Kühlschränke und Gefriergeräte verbrauchen zusammen gut 1100 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Trotz der zahlreich vorhandenen Kühl- und Aufbewahrungsmöglichkeiten landen hierzulande jedes Jahr rund zwei Millionen Tonnen noch geniessbare Lebensmittel im Abfall. In Industrieländern wie der Schweiz ist gut die Hälfte des anfallenden Food-Waste auf die Endkonsumenten zurückzuführen.

Beim Kauf von Kühlgeräten lohnt es sich, auf die Energieetikette zu achten. Diese gibt Auskunft über Energieverbrauch, Energieefzienz, Kühlinhalt und Schallpegel. Seit 2013 dürfen in der Schweiz nur noch Kühlgeräte verkauft werden, die mindestens die Klasse A++ erreichen. Der Energieverbrauch von Kühlschränken und Gefriergeräten nimmt seit Jahren ständig ab. Vor allem die deutlich besseren Isolationen ermöglichen bei den neuesten Geräten Stromeinsparungen von bis zu 80 Prozent. Mit geregelten Kompressoren und Vakuumisolationen lassen sich in Zukunft weitere Einsparungen realisieren. Eine aktuelle Kühl-Gefrier-Kombination der Effizienzklasse A+++ benötigt 140 Kilowattstunden Strom pro Jahr, ein Gerät der Klasse C aus den 1990er-Jahren 600 Kilowattstunden. Ein Gerät der Klasse A+++ verbraucht 60 Prozent weniger Strom als ein A-Gerät.

Hier gibt es Tipps, wie Sie den Kühlschrank richtig einräumen und damit die Haltbarkeit von Lebensmitteln erhöhen.

Kühlschranktür: Im oberen Bereich von Kühlgeräten herrschen die wärmsten Temperaturen, nach unten kühlt es ab. Lebensmittel, die nicht schnell verderben, werden am besten in den höher gelegenen Fächern der Kühlschranktür aufbewahrt. Für Eier beispielsweise ist hier der ideale Aufbewahrungsort. Im unteren Bereich sind Getränke gut aufgehoben. Ketchup und Senf gehören in die Mitte der Kühlschranktür.

Oberes Drittel: Produkte, die bei fünf bis acht Grad Celsius frisch bleiben, lassen sich in den oberen Fächern des Kühlschrankes bedenkenlos aufbewahren. Dazu gehören bereits gekochte Speisen, Suppen, angebrochene Konservendosen, Saucen und Konfitüre. Ist vom Grillabend ein Stück Fleisch übriggeblieben, eignet sich ebenfalls das obere Fach des Kühlschranks zur Aufbewahrung. Für rohes Fleisch hingegen ist es in der obersten Schublade zu warm. Gegartes Essen und Speisereste sollten Sie in eine geschlossene Frischhaltebox geben, ansonsten können sich im Kühlschrank Bakterien ausbreiten. Noch warme Essensreste gehören übrigens nicht in den Kühlschrank. Gefrorene Speisen sollten zum Abtauen in ein beliebiges Fach im Kühlschrank gestellt werden; so nimmt dieser die Kälte auf und verbraucht deshalb weniger Energie.

Mitte: Die Kühlschrankmitte stellt mit ungefähr fünf Grad Celsius den optimalen Platz für Milchprodukte wie Joghurt, Käse, Rahm und Frischmilch dar.

Unterer Bereich: Im untersten Fach über der Gemüseschublade herrscht die tiefste Temperatur. Die letzte Glasplatte im Kühlschrank bietet sich daher als Aufbewahrungsort für leicht verderbliche Produkte wie Fisch, Fleisch, Würste und Schinken an.

Schublade: Mit einer Temperatur zwischen acht und zehn Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit herrschen in der Kühlschrankschublade ideale Verhältnisse für Früchte und Gemüse. In dieser Umgebung bleiben Rüebli, Blattsalate oder Pilze lange knackig und frisch. Doch nicht alle Früchte- und Gemüsesorten gehören in den Kühlschrank. Äpfel, Birnen, Gurken und Tomaten etwa brauchen keine kalte Lagerung und verlieren im Kühlschrank schnell ihren Geschmack. Besser geeignet ist ein dunkler und trockener Ort in der Küche.



