So schmeckt Broccoli selbst Gemüsehassern

Vitamin C, Kalzium und Ballaststoffe: Die gesundheitsfördernde Wirkung von Broccoli konnte bereits mehrfach nachgewiesen werden. Ausserdem ist der in Broccoli enthaltene Pflanzenstoff Sulforaphan hilfreich bei der Bekämpfung von Blasenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs. Neben den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit weist das Kreuzblütengewächs, das in der Schweiz von Mai bis Anfang November Saison hat, momentan eine gute Energie- und Ökobilanz auf.

Die graue Energie von Lebensmitteln ist die Energiemenge, die auf dem Lebensweg der Produkte benötigt wird. Sie steckt zum Beispiel im Wärme- und Strombedarf bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, im verbrauchten Treibstoff für den Transport, in der Produkteverpackung sowie im Strom- und Wärmebedarf bei Lagerung, Verkauf und Zubereitung. Pflanzliche Produkte sind meist deutlich umweltfreundlicher als Fleisch, Eier oder Milch.

Wieso saisonale Produkte besser für Umwelt und Klima sind

Wenn Früchte und Gemüse in beheizten Gewächshäusern produziert werden, macht die Heizenergie den grössten Teil der grauen Energie aus. Daher ist die Energiebilanz von Tomaten, Gurken und anderen Gemüsesorten, die in der Schweiz ausserhalb der Hauptsaison in fossil beheizten Gewächshäusern produziert werden, schlechter als diejenige der gleichen Produkte aus Südeuropa. Der Transport mit Lastwagen fällt weniger ins Gewicht als die Beheizung der Gewächshäuser. Früchte und Gemüse aus der Region sind besonders umweltfreundlich, wenn sie Saison haben. Deswegen sollten umweltbewusste Konsumenten auf Saisongemüse aus Freilandanbau – wie aktuell beispielsweise Broccoli – setzen.

Nachfolgend gibt es ein Rezept für Broccoli-Bällchen, die nicht nur Gemüsefans schmecken dürften. Die Bällchen können entweder zum Apéro gereicht oder als Vorspeise serviert werden. Das Rezept stammt von der Rezept-Plattform Tasty.

Zutaten:

1 Broccoli in kleinen Röschen (ungefähr 350 Gramm)

25 Gramm Schalotten, gehackt

zwei Knoblauchzehen, gepresst

70 Gramm Reibkäse

1 Ei

75 Gramm Paniermehl

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

optional: Chili-Sauce

Zubereitung:

1. Wasser aufkochen und salzen, Broccoli-Röschen zwei Minuten kochen.

2. Broccoli zerhacken.

3. In einer Schüssel Broccoli mit Schalotten, Knoblauch, Käse, Ei und Paniermehl mischen. Optional: Chili-Sauce hinzugeben. Die Mischung 15 bis 20 Minuten auskühlen lassen.

4. Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen.

5. Broccoli-Mischung zu kleinen Bällchen formen und leicht flachdrücken. Auf einem Backpapier verteilen.

6. Acht bis neun Minuten backen, wenden und anschliessend nochmals acht bis neun Minuten backen.

Beim Broccoli-Kauf sollte gemäss dem Verband Schweizer Gemüseproduzenten darauf geachtet werden, dass Stiele und Blätter knackig und die Blütenknospen geschlossen sowie blaugrün sind. Bei hohen Temperaturen und Lichtaussetzung welkt Broccoli sehr schnell und zeigt gelbe Blüten, die den typischen Geschmack verlieren. Man kann ihn bis zu fünf Tage im Kühlschrank aufbewahren, und in Röschen geteilt lässt sich das Blütengemüse gut einfrieren.

