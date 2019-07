So viel Strom verbrauchen Klimaanlagen

Wegen des Klimawandels steigt die Durchschnittstemperatur in der Schweiz und es herrschen sowohl längere als auch intensivere Hitzeperioden. Diesen Sommer fegten bereits zwei Hitzewellen über Europa. «Im Sommer 2003 kam es aufgrund der grossen Hitze zu vielen Toten, weil man sich viel zu wenig gut vorbereitet hatte. Um solche Situationen zu verhindern, ist es angebracht, vor langen Hitzeperioden zu warnen. Hitze gehört in der Schweiz zu den gefährlichsten Wettererscheinungen, da es einen grossen Teil der Bevölkerung betrifft und man sich schwieriger dagegen wappnen kann», erklärte Meteorologin Melanie Flubacher in einem Interview mit 20 Minuten.

Umfrage Gibt es an Ihrem Arbeitsplatz eine Klimaanlage? Ja, zum Glück.

Ja, aber sie reicht nicht aus.

Ja, aber sie ist zu kalt eingestellt für mich.

Nein, leider nicht.

Nein, wir brauchen das nicht.

Ich arbeite draussen.

Ich arbeite nicht.

Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

In Städten und Agglomerationen, wo sich die meisten Arbeitsplätze befinden, steigt das Thermometer zusätzlich, weil es weniger Vegetation und mehr Beton gibt als auf dem Land. Bei der Arbeit ist Hitze nicht bloss unangenehm, sie kann auch zu Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen oder gar zu Herz-Kreislauf-Problemen führen – und somit zu Leistungseinbussen. Bei hohen Temperaturen fällt es vielen Arbeitnehmern schwer, sich zu konzentrieren. So passieren mehr Fehler.

Pro Kubikmeter Raum ist eine Leistung von 30 Watt nötig

In vielen Büros kommen heuer Klimageräte zum Einsatz. Der Energieverbrauch von Klimaanlagen ist jedoch enorm. Es wird davon ausgegangen, dass pro Kubikmeter Raum eine Kühlleistung von 30 Watt nötig ist. Das heisst, dass mit 30 Watt ein Kubikmeter während einer Stunde gekühlt werden kann. Bei einem Grossraumbüro mit 500 Quadratmetern und einer Deckenhöhe von drei Metern ist eine Leistung von 45'000 Watt (= 45 Kilowatt) erforderlich. Läuft die Klimaanlage jeden Tag während acht Stunden, beträgt der Energieverbrauch für die Kühlung des Grossraumbüros in unserem Beispiel 360 Kilowattstunden Strom.

Je nach Ort kann es in der Schweiz bis zu 100 Sommertage mit Aussentemperaturen von über 25 Grad Celsius geben. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass 80 Prozent dieser Sommertage auf Arbeitstage fallen. Würde die Klimaanlage an jedem Arbeitstag laufen, an dem die Temperaturen über 25 Grad Celsius liegen, läge der Energieverbrauch pro Büro und Saison bereits bei knapp 30'000 Kilowattstunden. Laut dem Statistikportal Statista lag der Pro-Kopf-Stromverbrauch in der Schweiz im Jahr 2018 bei durchschnittlich 6770 Kilowattstunden Strom. Die Klimaanlage konsumiert pro Saison also mehr Strom als vier Personen in einem ganzen Jahr.

Ventilatoren sind deutlich energieeffizienter als Klimaanlagen

Gemäss dem Bundesamt für Energie brauchen Ventilatoren signifikant weniger Strom als Klimageräte, um einen vergleichbaren Kühleffekt zu erzeugen. Handelsübliche Ventilatoren haben eine Leistung von 30 bis 100 Watt, wobei Tischventilatoren sich im Bereich zwischen 30 und 50 Watt bewegen und Standventilatoren in einer Stunde 50 Watt Strom verbrauchen. Laufen im Grossraumbüro also zehn Tischventilatoren und fünf Standventilatoren während je acht Stunden, resultiert daraus bloss ein Stromverbrauch von 4,4 bis 10,5 Kilowattstunden pro Tag. Bei 80 Sommertagen im Jahr ergibt dies einen Verbrauch von 352 bis 840 Kilowattstunden.

Hier gibt es Tipps, wie Gebäude ohne Klimaanlagen gekühlt werden können.

Gebäudeisolation: Ein gut isoliertes Haus sorgt im Winter nicht nur für tiefere Heizkosten, sondern schützt im Sommer auch vor der Hitze. Gebäude mit heller Fassade werden zudem weniger heiss als Häuser mit dunklen Aussenwänden. Noch besser ist eine begrünte Fassade, weil Pflanzen bei der Verdunstung Kälte abgeben. Mit dieser Massnahme sollte eine zwei bis drei Grad unter der Aussentemperatur liegende Raumtemperatur erreicht werden können.

Sonnenschutz: Lassen Sie Sonnenstoren bereits runter, bevor die ersten Strahlen ins Gebäude gelangen. Dies geht oft vergessen, da die Wärme erst am Mittag stört. Dann sind Räume aber bereits aufgeheizt und es ist meistens zu spät, um wieder angenehme Temperaturen zu erreichen. Es sollte festgelegt werden, wer im Betrieb für den Sonnenschutz zuständig ist. Ersetzen Sie ungenügenden oder defekten Sonnenschutz. Falls besonnte Fenster über keinen aussenliegenden Schutz verfügen, lassen Sie ein geeignetes System installieren. Dies ist oft ohne grossen Aufwand und mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich.

Lüften: Spätabends oder frühmorgens zu lüften ist die effektivste Massnahme, um im Sommer frische Luft in die Räume zu bekommen. Am wirksamsten ist sogenanntes Querlüften. Dabei werden die Fenster an gegenüberliegen Gebäudefronten geöffnet, wodurch ein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Sprechen Sie im Team ab, wer die Fenster am Abend oder am frühen Morgen öffnet und wann sie wieder geschlossen werden.

Ventilator: Kann mit anderen Massnahmen keine angenehme Temperatur am Arbeitsplatz erreicht werden, sollte die Anschaffung von Ventilatoren in Betracht gezogen werden. Gemäss dem Bundesamt für Energie brauchen Ventilatoren deutlich weniger Strom als Klimageräte, um einen vergleichbaren Kühleffekt zu erzeugen. Positionieren Sie den Ventilator so, dass er nicht nur eine Körperstelle anbläst und auskühlt. Für eine optimale Luftdurchmischung kann der Ventilator auf den Boden gestellt werden, um die dort liegende kältere Luft nach oben zu bewegen. Je grösser die Rotorfläche ist, desto mehr Luft wird bewegt und umso stärker ist der Effekt.



(sts)