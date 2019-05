So viele Ressourcen verbrauchen Schweizer

Die meisten Industrieländer verbrauchen dem Bundesamt für Statistik zufolge mehr als zwei Planeten Erde. Der ökologische Fussabdruck misst den Verbrauch natürlicher Ressourcen und drückt die Fläche aus, die für die Produktion dieser Ressourcen notwendig wäre. Der ökologische Fussabdruck zeigt auf, welche ökologische Produktionsfläche erforderlich wäre, damit eine Region, ein Land oder die gesamte Menschheit die eigenen Bedürfnisse decken und die Abfälle neutralisieren kann. Der ökologische Fussabdruck erlaubt eine Aussage darüber, ob die Nutzung des Umweltkapitals nachhaltig ist oder nicht.

Umfrage Wissen Sie, wie gross Ihr ökologischer Fussabdruck ist? Ja, und meiner liegt unter dem Schweizer Durchschnitt von drei Erden.

Ja, und meiner ist durchschnittlich gross (zwischen 2.8 und 3.2 Erden).

Ja, meiner ist über dem Durchschnitt.

Nein, aber ich werde ihn gleich berechnen.

Nein, von dieser Berechnung halte ich nichts.

Nein, die Auswirkungen meiner Lebensweise auf die Umwelt sind mir egal.

Bildstrecken Dafür wird in der Schweiz am meisten Energie verbraucht «Die Schweiz ist am stärksten betroffen» Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

Würde die ganze Menschheit auf so grossem Fuss leben wie die Schweizer, wären knapp drei Erden nötig. Das Ungleichgewicht zwischen dem ökologischen Fussabdruck der Schweiz und der weltweiten Biokapazität besteht seit Jahrzehnten. Dieser Konsum ist nur dank des Imports von natürlichen Ressourcen und der Übernutzung der globalen Güter wie etwa der Atmosphäre möglich.

Wie schneidet die Schweiz im internationalen Vergleich ab?

Der Verbrauch fossiler Energie macht fast drei Viertel des ökologischen Fussabdrucks der Schweiz aus. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahrzehnten ausserdem am stärksten gewachsen. Mit rund 25 Prozent des gesamten Fussabdrucks stellt auch unser Bedarf an Ackerland, Wald und Naturwiesen einen wichtigen Anteil dar.

Der schweizerische Pro-Kopf-Fussabdruck liegt im Durchschnitt der westeuropäischen Länder. Katar, Luxemburg, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Mongolei, Bahrain, die Vereinigten Staaten, Kanada, Kuwait, Dänemark, Estland, Australien, Neuseeland und Bermuda haben über viermal mehr Ressourcen verbraucht als weltweit an Biokapazität verfügbar ist. Die Länder des indischen Subkontinents, Südostasiens und Afrikas hingegen verbrauchen weniger als einen Planeten Erde. Der Druck auf die natürlichen Ressourcen dürfte sich gemäss dem Bundesamt für Umwelt künftig noch verschärfen, da das Wirtschaftsvolumen und die Weltbevölkerung weiter wachsen werden.

So berechnet sich der ökologische Fussabdruck

Im aktualisierten Footprint-Rechner wird neu nach jeder Antwort der CO2-Ausstoss in 35-Liter Abfallsäcken angezeigt. Wer bei der ersten Frage nach dem Anteil saisonaler Produkte beim Früchte- und Gemüsekauf beispielsweise die Antwort «etwa drei Viertel» auswählt, sieht gleich, dass so pro Jahr 0,15 Tonnen CO2-Äquivalente zum persönlichen CO2-Fussabdruck dazukommen. Dies wären sieben Abfallsäcke mit je 35 Litern CO2. Wer «sozusagen nie» Lebensmittel wegwerfen muss, darf wieder sieben Müllsäcke voller CO2 vom persönlichen Fussabdruck abziehen. Nach der Beantwortung aller Fragen rund um die Themen Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum ist ersichtlich, wie viele Tonnen CO2-Äquivalente durch den Lebensstil entstehen.

«Durchschnittlich produzieren wir pro Person und Tag so viel CO2, wie 600 mit den Emissionen gefüllte Abfallsäcke fassen. In einer nachhaltigen und grünen Gesellschaft beträgt unser Budget aber nur 30 Säcke pro Kopf und Tag – also 20-mal weniger, als wir gegenwärtig verursachen», schreibt WWF Schweiz in einer Medienmitteilung im Mai dieses Jahres.

(sts)