Verändern diese Projekte die Welt?

Zu den wichtigsten Waffen im Kampf gegen den Klimawandel gehören die Förderung von erneuerbaren Energien, ein Umdenken in der weltweiten Nahrungsindustrie sowie die Reduktion von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Nachfolgend werden drei Projekte vorgestellt, die das Potenzial haben, den Klimawandel aufzuhalten.

Smartflower: Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle und die Nutzung der Kraft des Himmelskörpers mittels Photovoltaik-Modulen oder Sonnenkollektoren schafft eine Unabhängigkeit von externen Stromanbietern. Wie alle erneuerbaren Energieformen ist Solarenergie deutlich umwelt- und klimaschonender als fossile Brennstoffe. Das Bundesamt für Energie schätzt das Produktionspotenzial auf Schweizer Dächern und Fassaden auf 67 Terawattstunden pro Jahr. Dies bedeutet, dass eine 40-mal höhere Solarstromproduktion als heute möglich wäre. Mietern sind in Bezug auf Solaranlagen vielfach die Hände gebunden, da die Installation von Photovoltaik-Modulen oder Sonnenkollektoren die Entscheidung des Hausbesitzers ist. Auch auf historisch bedeutenden Bauten können oftmals keine Solaranlagen installiert werden. Das österreichische Start-up Smartflower entwickelte die gleichnamige mobile Solaranlage in Form einer Blume, die neben Gebäuden aufgestellt wird. Je nach Sonneneinstrahlung positioniert sich die Smartflower so, dass möglichst viel Energie produziert werden kann. Sensoren überwachen das Wetter, und bei starkem Wind sowie nach Sonnenuntergang faltet sich die Blume zusammen. Nicht nur das Aufstellen der mobilen Solaranlage, sondern auch die Reinigung derselben ist einfach: Integrierte Bürsten reinigen die Smartflower automatisch von Ablagerungen.

Eaternity: Ein Drittel der konsumbedingten Umweltbelastungen in Europa wird laut WWF durch die Ernährung verursacht. Die Produktion macht den Hauptanteil aus. Verpackung, Transport, Lagerung, Zubereitung und Entsorgung fallen in der Regel deutlich weniger ins Gewicht. Besonders umweltbelastend ist die Tierhaltung: Sie ist sehr ressourcenintensiv und verursacht signifikant mehr Treibhausgas-Emissionen als der Anbau von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Tierische Proteine sind gemäss WWF im Schnitt für die Hälfte der ernährungsbedingten Umweltbelastungen verantwortlich. Es ist allerdings schwierig, die graue Energie oder die Umweltbilanz von Lebensmitteln mit einer genauen Kennzahl anzugeben. Für die Berechnung von Umweltaspekten auf dem gesamten Lebensweg werden oft sehr viele Zahlen und Informationen benötigt, die nicht auf der Packung stehen und nur schwer zurückverfolgt werden können. Das Start-up Eaternity will Grossverbrauchern einen Anhaltspunkt bieten. Mithilfe der Eaternity-App können Kantinen und Restaurants die Ökobilanz ihrer Menüs sowie die bei der Herstellung verursachten CO2-Emissionen berechnen. Zudem wird der Wasserverbrauch angegeben und der Faktor des Tierwohls berücksichtigt.

Climeworks: 195 Länder – darunter auch die Schweiz – haben 2015 das Pariser Abkommen unterzeichnet. Es zielt darauf ab, gemeinsam Treibhausgasemissionen zu senken und die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Im Rahmen dieses Abkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Das Zürcher Start-up Climeworks hat eine Lösung entwickelt, wie der Kohlendioxid-Anteil in der Atmosphäre reduziert werden kann: CO2 wird aus der Umgebungsluft herausgefiltert, anschliessend abgeschieden und für industrielle Zwecke verwendet.

