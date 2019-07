Warum wir mehr Melonen essen sollten

Ob im Drink, Salat oder Dessert: Während heisser Sommertage sind Melonen fast nicht von den Tellern wegzudenken. Auch in Instagram-Beiträgen oder Pinterest-Rezepten wird das Kürbisgewächs im Vergleich zu anderen Lebensmitteln heuer überdurchschnittlich oft gezeigt. Gemäss dem Statistikportal Statista konsumieren Schweizer pro Jahr rund vier Kilo Melonen. Hier gibt es gute Gründe, sich diesen Sommer den Bauch mit Wassermelonen, Charentais und Honigmelonen vollzuschlagen.

Energy Challenge 2019



Weil sie so viel Wasser enthalten, können Melonen einer Dehydratation vorbeugen und haben nur wenige Kalorien. Je nach Quelle wird der Wassergehalt von Wassermelonen beispielsweise mit 93 bis 96 Prozent angegeben. Melonen tragen zur Stärkung des Immunsystems bei. Die Inhaltsstoffe bieten Schutz vor Augenkrankheiten und reduzieren das Risiko, an Krebs, Asthma, Arteriosklerose und Arthritis zu erkranken. Zudem hat das Kürbisgewächs eine entzündungshemmende Wirkung und ist gut für Herz und Gefässe.

Antioxidantien schützen die Haut vor Sonneneinstrahlung

Die in Melonen in Form von Vitamin A, Vitamin C und Lycopin enthaltenen Antioxidantien wirken als Radikalfänger, die im Sommer als natürlicher Sonnenschutz der Haut fungieren. Sie schützen Körperzellen vor Oxidation und Schädigung durch Sonnenstrahlen. Antioxidantien werden in die Zellmembran eingebaut und interagieren dort mit freien Radikalen, um die Haut zu schützen. Betreffend der Inhaltsstoffe gibt es Unterschiede zwischen den Melonensorten: Während Honigmelonen deutlich mehr Vitamin A, Kalium und Beta-Carotin als Wassermelonen aufweisen, haben Cantaloupemelonen einen besonders hohen Vitamin-A-Gehalt. Die zu den Netzmelonen gehörenden Galiamelonen enthalten ungefähr gleich viel Kalium wie Honigmelonen, jedoch deutlich weniger Vitamine als andere Melonen.

Neben den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit weist das Kürbisgewächs, das in der Schweiz von Ende Mai bis ungefähr Mitte September Saison hat, momentan eine gute Energie- und Ökobilanz auf. Die graue Energie von Lebensmitteln ist die Energiemenge, die auf dem Lebensweg der Produkte benötigt wird. Sie steckt zum Beispiel im Wärme- und Strombedarf bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, im verbrauchten Treibstoff für den Transport, in der Produktverpackung, sowie Strom- und Wärmebedarf bei Lagerung, Verkauf und Zubereitung. Pflanzliche Produkte sind meist deutlich umweltfreundlicher als Fleisch, Eier oder Milch.

Deshalb sind saisonale Produkte besser für Umwelt und Klima

Wenn Früchte und Gemüse in beheizten Gewächshäusern produziert werden, macht die Heizenergie den grössten Teil der grauen Energie aus. Daher ist die Energiebilanz von Früchten oder Gemüsesorten, die in der Schweiz ausserhalb der Hauptsaison in fossil beheizten Gewächshäusern produziert werden, schlechter als diejenige der gleichen Produkte aus Südeuropa. Der Transport mit Lastwagen fällt weniger ins Gewicht als die Beheizung der Gewächshäuser. Früchte und Gemüse aus der Region sind besonders umweltfreundlich, wenn sie Saison haben. Deswegen sollten umweltbewusste Konsumenten beim Früchte- und Gemüsekauf auf Saisonprodukte aus Freilandanbau – wie aktuell beispielsweise Melonen – setzen. Hierzulande wachsen vorwiegend Charentais-, Netz-, Honig- und Galiamelonen, doch es gibt auch Schweizer Wassermelonen.



