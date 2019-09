Was Sie beim Heizen beachten müssen

Was halten Schweizer von erneuerbaren Energien? Unternimmt die Schweiz genug, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Wie sollen wir unsere CO2-Emissionen reduzieren? Der Lehrstuhl für das Management erneuerbarer Energien der Universität St. Gallen geht diesen Fragen in Kooperation mit Raiffeisen Schweiz und Energie Schweiz nach und fasst die Ergebnisse jeweils im Kundenbarometer erneuerbare Energien zusammen. Seit 2011 untersucht das Kundenbarometer mithilfe einer repräsentativen Befragung jährlich die Präferenzen der Schweizer Bevölkerung in Energiefragen. Es zeigt, was Schweizer über erneuerbare Energien denken und wie sie diese nutzen.

Umfrage Welche Temperatur herrscht im Herbst und Winter in Ihrem Schlafzimmer? Weniger als 16 Grad Celsius.

16 bis 18 Grad Celsius.

18 bis 20 Grad Celsius.

20 bis 22 Grad Celsius.

22 bis 24 Grad Celsius.

Mehr als 24 Grad Celsius.

Ich weiss es nicht.

Bei der diesjährigen Befragung gaben 37 Prozent der Haus- und Wohnungseigentümer an, in den nächsten Jahren die Energieeffizienz ihres Hauses oder ihrer Wohnung verbessern zu wollen. Grosses Verbesserungspotenzial bietet sich beim Heizen: Der inländische Gesamtverbrauch wird in der Schweiz fast jedes Jahr durch den Verwendungszweck Raumwärme dominiert. «Nach einer Anfangsinvestition lässt sich mit einer Energiesanierung aufgrund tieferer Heizkosten mittelfristig Geld sparen», sagte Christian Hofer, Leiter Corporate Social Responsability (CSR) bei Raiffeisen Schweiz, anlässlich der Präsentation des Kundenbarometers 2019 in Bern.

In Wohnräumen sollte es ungefähr 20 Grad Celsius warm sein

In einem Schweizer Durchschnittshaushalt sind etwa 60 Prozent des Energieverbrauchs auf das Heizen zurückzuführen. Wird die Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius gesenkt, können rund sechs Prozent an Heizenergie und -kosten eingespart werden. Die richtige Temperatur für Wohnräume beträgt laut Mieter- und Eigentümerverbänden 20 Grad Celsius. Die Stellung 3 an Heizkörperthermostaten entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius. Im Badezimmer ist eine höhere Temperatur und Einstellung 5 bis 6 empfehlenswert. In nicht benutzten Räumen wie leerstehenden Gästezimmern, ehemaligen Kinderzimmern oder Abstellräumen sollte der Thermostat auf das Sternchen «*» gestellt werden.

Neben der korrekten Temperatureinstellung sollten an der Heizungssteuerung zudem die Ein- und Ausschaltzeiten der Heizung festgelegt werden. In der Regel kann die Heizung bis zu zwei Stunden vor Nutzungsende ausgeschaltet werden. Umgekehrt sollte sie ein bis zwei Stunden vor Nutzungsbeginn starten, so dass sich die Räume wieder aufheizen können. Eine Reduktion der Heizleistung während der Nacht lohnt sich – auch für Fussbodenheizungen.

Mit der richtigen Wärmedämmung geht weniger Heizenergie verloren

Gute Gebäudeisolationen und Dämmungen sind zentral, um Energieverluste beim Heizen zu vermeiden: «Mit einer qualitativ hochstehenden Wärmedämmung lassen sich bis zu 70 Prozent des Heizbedarfs sparen. Somit ist die Wärmedämmung nach einer bis zwei Heizperioden ökologisch amortisiert», erklärt Roland Altwegg, Experte im Bereich Wohnen bei Raiffeisen Schweiz. Die Dämmung kann bei Aussenwänden, Dächern, Böden, Decken, Trennwänden oder bei technischen Installationen erfolgen.



