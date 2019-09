Was Sie über Elektroautos wissen müssen

Das Thema Elektroauto wird sowohl von Laien als auch Automobilexperten nach wie vor kontrovers diskutiert und sorgt auf 20 Minuten jeweils für hitzige Debatten unter den Lesern. Eines der am meisten angesprochenen Themen ist dabei die Umwelt- und Klimafreundlichkeit von Elektrofahrzeugen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Reichweite: Ist diese genügend gross für den durchschnittlichen Autofahrer? Teilweise wird auch behauptet, dass der Hype um E-Fahrzeuge bereits wieder vorbei sei und der Marktanteil sinke. Nachfolgend werden die Punkte Umweltfreundlichkeit, Reichweite und Verbreitung genauer beleuchtet.

Umweltfreundlichkeit

In Autos stecken grosse Mengen an grauer Energie. Dabei handelt es sich um die Energie, die für den Bau, Transport und Verkauf des Fahrzeugs benötigt wird. Bei Elektroautos inklusive der Batterie ist die Produktion in den meisten Fällen aufwendiger als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Dem ist unter anderem so, weil Hersteller eher auf leichtes Aluminium setzen. Bei Autos mit Verbrennungsmotor kommt meist Stahl zum Einsatz. Die Produktion von Aluminium belastet die Umwelt mehr als jene von Stahl.

Zudem werden Elektrofahrzeuge heute häufig mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Beim Abbau der für die Batterie verwendeten Rohstoffe werden teilweise giftige Stoffe ein- und freigesetzt, was sich negativ auf die Ökobilanz der Batterien auswirkt.

Die Verbrennungsmotoren von Autos sind aber höchst ineffizient, so liegt der mittlere Wirkungsgrad aktuell zwischen 20 und 25 Prozent. Bei Elektromotoren beträgt der Wirkungsgrad dagegen 90 Prozent und mehr. Ein Elektroauto benötigt deswegen deutlich weniger Energie, um die gleiche Distanz wie ein Auto mit Diesel- oder Benzinmotor zurückzulegen. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg hat geprüft, ab welchem Kilometerstand das E-Auto insgesamt weniger CO2 verursacht hat als ein Verbrenner. Ein Elektrofahrzeug überholt demnach den Benziner nach gut 60'000 Kilometern, beim Dieselfahrzeug sind es 80'000 Kilometer.

Für die von der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Auftrag gegebene Studie wurden die Emissionswerte für Deutschland berücksichtigt. In der Schweiz dürften E-Autos deutlich besser abschneiden, denn der Schweizer Strommix, der vor allem aus Wasser-, Solar- und Atomstrom besteht, ist wesentlich sauberer.

Reichweite

Wie viele Kilometer sich im Elektroauto mit einer Akkuladung zurücklegen lassen, hängt stark vom Modell ab. Tesla-Modelle der Serie S beispielsweise haben eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern, mit günstigeren Modellen von Kia, Hyundai und Renault lassen sich mit einer Akkuladung Distanzen zwischen 250 und 300 Kilometern zurücklegen. Damit liesse sich die Schweiz an ihrem breitesten Punkt durchqueren, ohne dass bei einer Ladestation gestoppt werden muss.

Bei den an dieser Stelle genannten Entfernungen handelt es sich um Herstellerangaben, die unter Laborbedingungen erreicht wurden. Der Touring Club Schweiz (TCS) hatte Elektroautos unter realen Bedingungen getestet. Zu diesem Zweck wurde die Beladung der Fahrzeuge einer Ferienfahrt nachempfunden. Zusätzlich zum Fahrer wurden sie mit der Masse eines Beifahrers mit einem Gewicht von 75 Kilogramm, zwei je 30 Kilogramm schweren Kindern und 20 Kilogramm Gepäck beladen. Zudem wurde die Klima- und Heizungsregulierung auf die Komforttemperatur von 22 Grad Celsius eingestellt.

Das Ergebnis des TCS-Tests: «Mit heutigen Elektrofahrzeugen können mittlerweile auch unter anspruchsvollen Bedingungen akzeptable Reichweiten erreicht werden. Dies hat jedoch seinen Preis. So sind die getesteten Fahrzeuge in der Anschaffung immer noch teurer als vergleichbare Autos ihrer Klasse, was aber über ihre Lebensdauer durch tiefere Unterhalts- und Betriebskosten kompensiert wird.»

Laut TCS sind viele Elektromobile für die grosse Ferienreise heutzutage noch wenig geeignet oder verlangen zumindest eine sorgfältige Planung der Reise. Dieser Nachteil wird durch ein immer dichteres und leichter zugängliches Ladenetz laufend verringert.

Es verbessert sich nämlich nicht nur die Reichweite von Elektroautos, sondern auch die Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge stets. Gemäss dem von der Europäischen Kommission gegründeten Online-Portal European Alternative Fuels Observatory gab es Ende 2018 in der Schweiz knapp 5200 Ladestationen.

Verbreitung

2018 waren in der Schweiz insgesamt 19'181 reine Elektroautos immatrikuliert, das waren 25-mal mehr als im Jahr 2000. Der Marktanteil von Elektroautos betrug in der Schweiz Ende letzten Jahres 1,7 Prozent (+0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die höchste Dichte an Elektroautos ist im Kanton Zug zu finden, dort waren 2018 pro 1000 Einwohner 5,4 E-Fahrzeuge immatrikuliert. Am wenigsten Elektroautos gibt es im Kanton Uri, so kamen Ende des letzten Jahres nur 1,1 elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge auf 1000 Einwohner.

In Europa hat Norwegen den mit Abstand höchsten Marktanteil bei Elektroautos, da Elektrofahrzeuge im skandinavischen Land durch Vergünstigungen massiv gefördert werden. So bezahlten Norweger 2018 beispielsweise keine Mehrwertsteuer auf E-Fahrzeuge und niedrigere Motorfahrzeugsteuern. Ausserdem waren das Aufladen und Parkieren für Elektroautos gratis.

