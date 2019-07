Was es bei Kühlgeräten zu beachten gilt

Bereits die zweite Hitzewelle fegt durch Europa: Die Hitze soll sich über weite Teile des Kontinents ausbreiten. Der französische Wetterdienst sagte für den Südwesten des Landes Temperaturen um die 40 Grad voraus und stellenweise dürfte es in der Schweiz heisser werden als in Marokko. Während Bodensee, Rhein und Thur noch mehrheitlich genügend Wasser führen, ist dies in kleineren Fliessgewässern bereits nicht mehr der Fall. Bei der trockenen Hitze steigt der Bier- und Glace-Konsum der Schweizer jeweils signifikant an. Im Rekordsommer 2018 wurden hierzulande 59 Millionen Liter Glace verkauft und der schweizerische Gesamtbiermarkt verzeichnete im bis Ende September dauernden Braujahr ein Plus von 1,8 Prozent.

In Schweizer Haushalten sorgen rund 4,4 Millionen Kühlgeräte in Privathaushalten dafür, dass Glace und Bier nach einem warmen Tag genussbereit sind. Diese Kühlschränke und Gefriergeräte verbrauchen zusammen ungefähr 1100 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Während der durchschnittlich 15-jährigen Nutzungszeit summieren sich die Stromkosten von Kühlschränken auf 740 Franken (Gerät der Effizienzklasse A+) pro Haushalt. Hier gibt es Tipps, worauf man beim Kauf und der Einstellung von Kühlgeräten achten sollte, um den Stromverbrauch – und somit die Energiekosten – zu senken.

Effizienzklasse: Kühlgeräte müssen über eine Energieetikette verfügen. Diese gibt Auskunft über Energieverbrauch, Energieeffizienz, Kühlinhalt und Schallpegel. Seit 2013 dürfen in der Schweiz nur noch Kühlgeräte verkauft werden, die mindestens die Klasse A++ erreichen. Der Energieverbrauch von Kühlschränken und Gefriergeräten nimmt seit Jahren ständig ab. Vor allem die deutlich besseren Isolationen ermöglichen bei den neuesten Geräten Stromeinsparungen von bis zu 80 Prozent. Mit geregelten Kompressoren und Vakuumisolationen lassen sich in Zukunft weitere Einsparungen realisieren. Eine aktuelle Kühl-Gefrier-Kombination der Effizienzklasse A+++ benötigt 140 Kilowattstunden Strom pro Jahr, ein schlechtes Gerät der Klasse C aus den 1990er-Jahren 600 Kilowattstunden. Ein A+++-Gerät verbraucht 60 Prozent weniger Strom als ein A-Gerät. Es lohnt sich also, beim Kauf auf die Effizienzklasse zu achten.

Platzierung: Ein Kühlgerät sollte nicht direkt neben Kochherd, Geschirrspüler und Heizkörper installiert oder direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden: Je höher die Umgebungstemperatur, desto höher ist auch der Stromverbrauch. Steht das Gerät im Keller, sinkt der Energieverbrauch gegenüber Kühlschränken und Gefriertruhen in der Küche signifikant. Bei der Platzierung müssen ausserdem die vom Hersteller angegebenen Wandabstände eingehalten werden, damit für genügende Belüftung und Entlüftung des Geräts gesorgt ist.

Temperatur: Neben der Umgebungstemperatur haben auch die individuell eingestellten Temperaturen in den Kühlfächern einen Einfluss auf den Energieverbrauch von Kühlgeräten. Bei einer Innentemperatur von 4 statt 6 Grad benötigt ein Kühlschrank 10 Prozent mehr Strom. Im Sommer oder wenn stark geheizt wird und die Raumtemperaturen höher sind, ist mehr Kühlleistung nötig als im Winter. Für die meisten Lebensmittel ist eine Temperatur von 5 Grad Celsius ideal, allenfalls ist für bestimmte Lebensmittel wie beispielsweise Fisch eine etwas tiefere Temperatur sinnvoll. Ob die Temperatur richtig eingestellt ist, kann man mit einem Thermometer herausfinden. Es geht laut dem Energieexperten Jules Pikali auch mit dem sogenannten Buttertest: Wenn die Butter aus dem Kühlschrank genommen wird, sollte sie streichfähig sein. Ist dies nicht der Fall, wurde die Kühlschranktemperatur zu tief eingestellt. Dieser Test funktioniert nur mit richtiger Butter, andere Brotaufstriche bleiben auch bei sehr kalten Temperaturen streichfähig. Die kühlste Temperatur in einem Kühlschrank herrscht übrigens meistens im untersten Regal über den Schubladen. Mit einer Einstellung 3 bis 5 liegt man im Sommer meist richtig, im Winter genügen häufig die Stufen 1 bis 3. Bei längerer Ferienabwesenheit sollten Sie das Kühlgerät entleeren, ausschalten und die Türe offen lassen.

Inhalt: Stellen Sie keine warmen Speisen in das Kühlgerät und lassen Sie diese zuerst gut abkühlen. Gefrorene Speisen sollten zum Abtauen in den Kühlschrank gestellt werden; so nimmt dieser die Kälte auf und verbraucht deshalb weniger Energie.

Weitergabe: Ausrangierte Kühlschränke werden vielfach an Studenten-Wohngemeinschaften weiterverschenkt. Dabei werden aber häufig die Stromkosten nicht miteinberechnet: Ein alter, dichter C-Kühl- oder Gefrierschrank verursacht pro Jahr rund 100 Franken Stromkosten. Ist die Tür zudem undicht und das Eisfach vereist, können die jährlichen Stromkosten sogar auf 200 Franken steigen. Im Gegensatz dazu verbraucht ein neues Gerät der Effizienzklasse A+++ Strom für nur gerade 32 Franken pro Jahr. Ein Neukauf sollte also unbedingt geprüft werden.



