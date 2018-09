Wie Flohmarktstände Kunden anlocken

Ex-Miss Schweiz Lauriane Sallin kauft regelmässig in Secondhand-Läden oder auf Flohmärkten ein. «Mir gefällt es, aktuelle Mode mit alten Stücken zu kombinieren. So kann man Kleidungsstücke wiederverwenden», sagte die modebewusste Westschweizerin im Gespräch mit 20 Minuten. Kleidertauschbörsen oder -partys und Flohmärkte werden immer beliebter, und vor allem im Herbst oder Frühling gibt es in Schweizer Städten zahlreiche Veranstaltungen, bei denen alte Kleider, Bücher, Spielsachen und Einrichtungsgegenstände weiterverkauft oder getauscht werden. Wie wird der eigene Stand zum Kundenmagnet?

Abbau von Rohstoffen, vielfach Einsätze von Pestiziden oder Giftstoffen, aufwändige Verarbeitungsprozesse mit Maschinen und lange Transportwege durch die halbe Welt: Der Energiebedarf für die Produktion von Konsumgütern ist hoch. Werden noch tragbare Kleider, Schuhe und Accessoires, intakte Einrichtungsgegenstände und Bücher jedoch getauscht statt entsorgt und durch neue Produkte ersetzt, schont dies die Umwelt – und das Portemonnaie.



1. Warenpräsentation

Auf Flohmärkten oder Kleiderbörsen mit vielen Wühltischen kann es entscheidend sein, seine Waren an einem übersichtlichen Stand feilzubieten. Sauberkeit hat oberstes Gebot, Möbel und Spielsachen sollten Sie vor dem Verkauf gründlich reinigen und eventuell desinfizieren. Beim Kleiderverkauf können spezielle Stücke an Kleiderstangen aufgehängt werden.

2. Preissetzung

Für die einen Flohmarktbesucher gehört Feilschen einfach zum Erlebnis dazu, während andere Besucher Preislisten schätzen. Ungeübte Verkäufer verwenden am besten Fixpreise und schreiben die Preise gut lesbar an. Informieren Sie sich im Vorfeld auf Online-Auktionsplattformen, wie viel die Waren wert sind. Dabei gilt es, eine Grundregel der psychologischen Preissetzung zu beachten: Bei vielen Kunden zählt die erste Ziffer des Preises. Kostet ein Produkt also 9.90 Franken statt einer Zehnernote, wird es als deutlich günstiger wahrgenommen. Grund dafür ist, dass im Gehirn zuerst Informationen über die vordere Zahl verarbeitet werden.

3. Kundenkontakt

Gerade wenn an mehren Ständen ähnliche Waren angeboten werden, ist die Chemie mit dem Verkäufer auf Flohmärkten oftmals ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Es gilt, einen guten Mittelweg zwischen Freundlichkeit und Aufdringlichkeit zu finden. Begrüssen Sie die Kunden, aber geben Sie ihnen Zeit, sich die Gegenstände in Ruhe anzuschauen. Marktschreier kommen in der Schweiz heutzutage eher weniger gut an, während dieses Konzept in vielen Ländern noch immer funktioniert.

Beantworten Sie Fragen über das Sortiment sachlich und versuchen Sie nicht, allfällige Mängel schönzureden. Klemmt der Reissverschluss des Sommerkleides oder lässt sich die Nachttischschublade nur schwer schliessen? Machen Sie die Interessenten selbst darauf aufmerksam und erklären Sie, dass dieser Makel bei der Preissetzung berücksichtig wurde. Unzufriedene Kunden, die nach dem Kaufabschluss zurückkehren und ihrem Unmut inmitten eines Besucheransturms Luft machen, können rufschädigend sein.

4. Standort

Viele Flohmarktbesucher verschaffen sich zuerst einen Überblick, schlendern an den Ständen vorbei und vergleichen die Ware. Der erste und letzte Stand bleiben dabei meist am stärksten in Erinnerung und dienen – oftmals unbewusst – als Messlatte bei der Fortsetzung des Rundganges. Da nicht alle Verkaufsstände am Markteingang stehen können, muss man bei der Platzwahl geschickt vorgehen: Am besten stellen Sie sich neben einen Anbieter mit ähnlichem Sortiment, dessen Warenpräsentation oder Preise aber weniger ansprechend sind als Ihre. Sich jedoch neben dem unattraktivsten Stand des ganzen Flohmarktes zu platzieren, könnte auch nach hinten losgehen – nämlich dann, wenn potenzielle Kunden gar nicht erst weiter in diese Richtung steuern und zu den Verkaufstischen beim Eingang zurückkehren.

5. Beliebtheit

Menschenmassen vor Verkaufsständen ziehen andere Flohmarkt- oder Börsenbesucher geradezu magisch an. Es könnte Ihre Verkäufe daher massiv ankurbeln, wenn Freunde oder Familienmitglieder eine Weile am Stand herumlungern und das Angebot interessiert begutachten.

(sts)