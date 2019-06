Wie Sie der nächtlichen Hitze trotzen

Europa wird von einer Hitzewelle überrollt, und das Bundesamt für Meteorologie hat eine Hitzewarnung der Stufe 4 herausgegeben. Neben der Gefahr der Dehydration, Sonnenbrand und Salzverlust macht die nächtliche Hitze vielen Schweizern zu schaffen. Der menschliche Körper reagiert sehr sensibel auf Veränderungen und viele Menschen können nur bei vertrauten Umgebungsbedingungen beruhigt einschlafen. Sind die Aussentemperaturen höher als gewöhnt, kann der Körper nicht – wie normalerweise in der Nacht – um ein halbes bis ein ganzes Grad absinken, was zu Einschlaf- oder Durchschlafproblemen führen kann. Wie stark uns die Hitze zu schaffen macht, hängt unter anderem von der Luftfeuchtigkeit ab. So ertragen die meisten Menschen in unseren Breitengraden trockene Hitze besser als Schwüle.

Umfrage Was halten Sie von Klimaanlagen in Privathaushalten? Das ist in der Schweiz total unnötig.

Manchmal wäre ich froh um eine, ich vertrage Hitze schlecht.

In meinem Zuhause ist eine installiert.

Das kann ich nicht pauschal sagen, es kommt immer auf das Gebäude und die Bewohner an.

Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

In immer mehr Gebäuden regulieren Klimaanlagen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Schweizweit werden laut einer Untersuchung von Energie Schweiz rund acht Milliarden Kilowattstunden Strom für das Kühlen von Privathäusern, Büros und Läden verbraucht. Das sind 14 Prozent des gesamten inländischen Elektrizitätsverbrauchs. Gerade Privathäuser oder -wohnungen lassen sich dank simpler Tricks jedoch auch ohne Klimaanlage etwas herunterkühlen. Nachfolgend gibt es fünf Tipps, wie Sie tiefere Raumtemperaturen erzielen – ohne Ihre Stromrechnung in die Höhe zu treiben.

Gebäudeisolation: Ein gut isoliertes Haus sorgt im Winter nicht nur für tiefere Heizkosten, sondern schützt im Sommer auch vor der Hitze. Gebäude mit heller Fassade werden zudem weniger heiss als Häuser mit dunklen Aussenwänden. Noch besser ist eine begrünte Fassade, weil Pflanzen bei der Verdunstung Kälte abgeben. Schattenspendende Bäume vor dem Fenster helfen ebenfalls beim Kühlen. Mithilfe dieses Tipps sollte eine zwei bis drei Grad unter der Aussentemperatur liegende Raumtemperatur erreicht werden können.

Sonnenschutz: Schliessen Sie tagsüber die Läden und lassen Sie die Storen oder Markisen herunter – auch auf der sonnenabgewandten Seite. Falls Sie keinen aussen liegenden Sonnenschutz haben, helfen Vorhänge. Diese sind allerdings deutlich weniger wirksam als Aussenstoren.

Lüften: Direkt vor dem Schlafengehen oder gleich nach dem Aufstehen sollten alle Fenster geöffnet werden, um die Wohnung durchzulüften. Zu diesem Zeitpunkt sind die Aussentemperaturen üblicherweise tiefer als diejenige in Ihren vier Wänden. Sobald die Sonne scheint, gilt es, sämtliche Fenster zu schliessen und Sonnenschutz anzubringen.

Geräte: Schalten Sie alle elektrischen Geräte aus, die nicht dringend benötigt werden. Computer, Fernseher, Kaffeemaschine und Waschmaschine produzieren auch im Standby-Betrieb Wärme. Ausserdem wird dadurch der Stromverbrauch gesenkt.

Tücher: Hängen Sie abends feuchte Tücher oder Leintücher im Schlafzimmer auf. Wenn die Tücher trocknen, wird der Luft Wärme entzogen und es entsteht sogenannte Verdunstungskälte. Am besten funktioniert der Trick abends, wenn die Fenster geöffnet sind und die Verdunstungskälte durch den Luftzug in den Räumen verteilt wird. Eine weitere Möglichkeit ist es, Vorhänge nass zu machen. Bei schwülen Wetterbedingungen kann der Tipp allerdings kontraproduktiv sein, da die Luft noch feuchter wird.



(sts)