Wie sieht die Zukunft der Solarenergie aus?

Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle und wie alle erneuerbaren Energieformen ist Solarenergie deutlich umwelt- und klimaschonender als fossile Brennstoffe. Das Stromproduktionspotenzial auf Schweizer Dächern und Fassaden ist hoch, wird jedoch noch nicht annähernd ausgeschöpft. Zu den Ländern mit der stärksten Nutzung in Europa gehören sowohl Griechenland und Italien mit hoher Sonneneinstrahlung als auch nördliche Länder wie Deutschland, Belgien oder die Tschechische Republik.

Umfrage Wie sehen Sie die Zukunft der Solarenergie? In zehn Jahren werden wir fast nur noch auf Solarenergie setzen.

Das ist eine tolle Sache, aber die grossflächige Umsetzung wird noch lange dauern.

Langfristig wird sich diese Energieform nicht durchsetzen.

Ich weiss nicht.

Bildstrecken Ab wann eine Photovoltaikanlage amortisiert ist Energy Challenge 2018



Die Energy Challenge 2018 ist eine nationale Aktion von EnergieSchweiz und dem Bundesamt für Energie (BFE) rund um die Themen Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien. Das Ziel in diesem Jahr ist, dass die Schweizer Bevölkerung gemeinsam mit den Partnern der Energy Challenge 2018 gesamthaft 30 Millionen Kilowattstunden einspart. Als Medienpartner beleuchtet auch 20 Minuten den Themenschwerpunkt mit Reportagen, Interviews, Energiespartipps und Quiz-Spielen. Mehr Infos gibt's in der kostenlosen Energy-Challenge-App für Die Energy Challenge 2018 ist eine nationale Aktion von EnergieSchweiz und dem Bundesamt für Energie (BFE) rund um die Themen Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien. Das Ziel in diesem Jahr ist, dass die Schweizer Bevölkerung gemeinsam mit den Partnern der Energy Challenge 2018 gesamthaft 30 Millionen Kilowattstunden einspart. Als Medienpartner beleuchtet auch 20 Minuten den Themenschwerpunkt mit Reportagen, Interviews, Energiespartipps und Quiz-Spielen. Mehr Infos gibt's in der kostenlosen Energy-Challenge-App für Android oder für iOS

Die Schweiz ist nicht unter den Vorreitern. 2016 waren erst auf fünf Prozent der geeigneten Dach- und Fassadenflächen Photovoltaik-Anlagen installiert. Woran liegt das? 20 Minuten hat mit Dr. Silvia Ulli-Beer, Dozentin für nachhaltige Energiesysteme an der ZHAW School of Engineering, über die Aussichten für Solarenergie in der Schweiz gesprochen.

Wieso wird die Kraft der Sonne Ihrer Meinung nach hierzulande seltener genutzt als in Ländern mit ähnlich starker Sonneneinstrahlung?

Der politische Leidensdruck und die Anreize in anderen Ländern sind stärker als in der Schweiz. Zudem ist der Markt in der Schweiz für Haushalts- und Gewerbekunden noch nicht liberalisiert. In der Schweiz beträgt der Marktanteil des Solarstroms folglich derzeit nur rund zwei Prozent. In Deutschland hingegen beträgt der Anteil des Solarstroms bereits fast sieben Prozent des Gesamtstroms. Dafür gibt es Gründe: Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Marktanreize für die Verbreitung von Solarstrom sind in Deutschland dank dem Erneuerbaren-Energie Gesetz (EEG) wesentlich besser. Der Verkauf von Solarstrom hat auf dem Markt Vorrang gegenüber Strom von Kohlekraftwerken. Zudem gibt es in Deutschland schon rund 100'000 Solarstromspeicher, wovon knapp ein Drittel gefördert sind. Diese Rahmenbedingungen sind in der Schweiz anders. Nichtsdestotrotz stammen in der Schweiz über 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen – der Rest aus Nuklearenergie. Kohlekraftwerke gibt es in der Schweiz keine. Zum Vergleich: In Deutschland stammen heute über 60 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken und knapp 40 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. In den kommenden fünf bis zehn Jahren erwarte ich einen merklichen Ausbau des Solarstroms in der Schweiz.

Was würde sich für Privathaushalte verändern, wenn Solarenergie vermehrt genutzt würde?

Heute investieren mehrheitlich Privathaushalte in Solarstrom und benutzen diesen für ihren Eigenverbrauch. Den Reststrom beziehen sie weiterhin von lokalen Energieversorgern. Die Haushalte werden zu sogenannten Prosumenten – das heisst, sie sind gleichzeitig Produzenten und Konsumenten von Solarstrom. Dadurch können sie Stromkosten sparen. Mit der vermehrten Nutzung von Solarstrom werden die Haushalte unabhängiger. Die Verteilnetzbetreiber werden neue Tarifanreize schaffen, damit die Kunden den Strom günstiger erhalten, wenn das Netz weniger belastet ist.

Wie schneidet Solarenergie in Bezug auf die Effizienz und Umweltfreundlichkeit gegenüber anderen erneuerbaren Energien ab?

Unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen und den sinkenden Kosten der Photovoltaik ist der Solarstrom bereits heute eine umweltfreundliche und effiziente Investition, vorausgesetzt, man wählt einen geeigneten Standort für die Photovoltaikanlagen. Auch in Bezug auf die heutigen technologischen Wahlmöglichkeiten für die Stromproduktion ist Photovoltaik neben Windenergie sowie Wasserkraft aus Klimaschutzgründen die richtige Wahl. In der Schweiz entscheidet vor allem der Standort darüber, welche dieser drei Technologien kosteneffizient ist. Sie sollten als komplementäre und nicht als konkurrenzierende Lösungsansätze betrachtet werden. In Zukunft werden auch der Umbau und das Management der Verteilnetze über die Kosteneffizienz unserer Stromversorgung entscheiden. Werden wir wie bis anhin versuchen, die Versorgungssicherheit mit überdimensionierten Kupferleitungen zu gewährleisten, wird dies teuer. Ein geschicktes Last- und Erzeugungsmanagement mithilfe von digitalen Lösungsansätzen hilft, die bestehenden Leitungskapazitäten besser zu nutzen und den Umbau kosteneffizient zu gestalten. Zudem ist es entscheidend, dass wir in Effizienztechnologien investieren.

Wie sehen Sie die Zukunft der Solarenergie in der Schweiz?

Solarstrom wird einen wichtigen Anteil im Strommarkt erobern und die Nuklearenergie zu einem guten Teil ersetzen. Wasserkraft wird aber auch in Zukunft unseren Strommix dominieren und auch Geothermie wird eine wichtige Rolle spielen. Ich stelle mir vor, dass wir in Zukunft zuerst unseren regionalen Solarstrom aus der Nachbarschaft erschliessen. Im Strommarkt werden vermehrt Eigenverbrauchsgemeinschaften und Prosumer auftreten. Diese werden den Eigenverbrauch mit Speicherlösungen balancieren und Energiekonsum netzfreundlich gestalten, da dies den effizientesten und umweltfreundlichsten Ansatz darstellt. Zudem wird vermehrt Solar- oder Wasserstrom für das Laden von Elektrofahrzeugen oder für die Herstellung von Wasserstoff als Zwischenspeicher eingesetzt werden.

(sts)