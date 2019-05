Wie stehen Schweizer zu den Klimastreiks?

Sind die Klimastreiks gerechtfertigt? Tut die Schweiz genug, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Wie sollen wir unsere CO2-Emissionen senken? Diesen Fragen ging der Lehrstuhl für das Management erneuerbarer Energien der Universität St. Gallen in Kooperation mit Raiffeisen Schweiz und EnergieSchweiz nach. Seit 2011 untersucht das Kundenbarometer mithilfe einer repräsentativen Befragung jährlich die Präferenzen der Schweizer Bevölkerung in Energiefragen. Es zeigt, was Schweizer über erneuerbare Energien denken und wie sie diese nutzen.

Umfrage Stehen Sie hinter den Klimastreiks? Ja, voll und ganz.

Ja, die meisten Forderungen unterstütze ich.

Ja, mir gefällt das Engagement.

Nein, ich finde sie ungerechtfertigt.

Nein, das bringt doch nichts.

Ich weiss es nicht.

Energy Challenge 2019



Im ersten Teil des diesjährigen Kundenbarometers wurde die öffentliche Meinung zu den im In- und Ausland stattfindenden Klimastreiks eingeholt. 33 Prozent der über 1000 Befragten stimmen zu, dass diese Streiks völlig gerechtfertigt sind, während bloss 14 Prozent die Streiks für völlig ungerechtfertigt halten. Eine der wichtigsten Forderungen der Streikenden ist eine ambitioniertere Klimapolitik. Die diesjährige Umfrage zeigt, dass 34 Prozent dieser Forderung voll und ganz zustimmen. Werden diejenigen Befragten, die «eher zustimmen», dazugezählt, beträgt dieser Anteil 61 Prozent. Die Unterstützung für Klimastreiks kommt von verschiedenen Altersgruppe: Am stärksten unterstützen die ältesten (über 59 Jahre alt) und jüngsten (unter 30 Jahre alt) Teile der Bevölkerung das Anliegen der streikenden Schüler.

Der Klimawandel macht sich mit schmelzenden Gletschern bemerkbar

61 Prozent der Befragten sind zudem der Meinung, dass als Reaktion auf die Klimastreiks in der Schweizer Klimapolitik ehrgeizigere Massnahmen ergriffen werden sollten. Eine der meistgenannten Assoziationen mit dem Klimawandel sind schmelzende Gletscher. Seit Mitte der 80er-Jahre wird laut Glaziologen der Universität Freiburg im gesamten Alpenraum ein starker Gletscherschwund beobachtet. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit den erhöhten Treibhausgasemissionen der Industriegesellschaft und dem dadurch verursachten globalen Temperaturanstieg.

Um dem globalen Klimawandel und seinen Auswirkungen zu begegnen, haben 195 Länder – darunter auch die Schweiz – im Jahr 2015 das Pariser Abkommen unterzeichnet. Es zielt darauf ab, gemeinsam Treibhausgasemissionen zu senken und die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Im Rahmen dieses Abkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

Der Ausbau von Solar- und Windenergie wird grösstenteils befürwortet

95 Prozent der Befragten fordern, dass die Schweiz ihre Klimaziele zumindest teilweise im Inland erfüllt, und 62 Prozent finden, dass der Anteil der inländischen Emissionsreduktionen 50 Prozent oder mehr betragen sollte. Eine Möglichkeit, die Emissionen im Inland zu reduzieren, ist der Ausbau der Solar- und Windenergie in der Schweiz. Eine grosse Mehrheit befürwortet den weltweiten Einsatz von Sonne (88 Prozent) und Wind (70 Prozent) zur Energieproduktion und unterstützt den Ausbau von Sonnen- (85 Prozent) und Windenergie (57 Prozent) auch auf nationaler Ebene.

(sts)