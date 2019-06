Darum sollten wir öfter mit dem Velo zur Arbeit

In der Schweiz gibt es gemäss dem Bundesamt für Statistik rund 4 Millionen Pendler. Hiervon arbeiteten im Jahr 2017 über 70 Prozent ausserhalb ihrer Wohngemeinde – deutlich mehr als noch 1990 (59 Prozent). Entsprechend durchziehen heute weitaus grössere Pendlerströme das Schweizer Mittelland und die Alpentäler als noch vor wenigen Jahrzehnten. Basel-Stadt und Zug ziehen gemessen an ihrer Grösse am meisten Pendler aus anderen Kantonen an. Eine Erhebung aus dem Jahr 2017 belegte, dass etwas mehr als die Hälfte der Pendler (52 Prozent) als Hauptverkehrsmittel für den Arbeitsweg das Auto benutzte. 31 Prozent begaben sich mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit, 15 Prozent zu Fuss oder mit dem Velo.

Umfrage Fahren Sie gerne Velo? Ja, ich nutze das Velo oft für den Arbeitsweg sowie in der Freizeit.

Ja, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit.

Ja, aber nur in der Freizeit.

Ja, das tue ich mindestens einmal pro Woche.

Ja, aber höchst selten.

Nein, das macht mir keinen Spass.

Nein, ich kann nicht Rad fahren.

Energy Challenge 2019



Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Die Energy Challenge ist eine nationale Aktion von Schweizer Unternehmen mit Unterstützung von EnergieSchweiz. Ihr Ziel ist, Energie erlebbar zu machen und die Bevölkerung auf spielerische Weise zum Energiesparen anzuregen. 20 Minuten als Medienpartner beleuchtet die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Hintergrundberichten, Interviews sowie praktischen Tipps rund um Mobilität, Ernährung, Elektrogeräte, Reisen und energetisches Sanieren. Alle Informationen zur Energy Challenge 2019 und Wettbewerbe mit Preisen im Wert von insgesamt 200'000 Franken gibt es auf der offiziellen App für Android und iOS

Gut ein Drittel der gesamthaft in der Schweiz verbrauchten Energie ist auf den Verkehr zurückzuführen. Dem Bundesamt für Statistik zufolge wird der Energiebedarf für den Verkehr hierzulande zu 94 Prozent mit Erdölprodukten gedeckt. Mit Verbrennungsmotoren betriebene Fahrzeuge stossen ausserdem das Treibhausgas Kohlendioxid aus. 2017 beliefen sich die CO2-Emissionen des Verkehrs in der Schweiz auf insgesamt 14,8 Millionen Tonnen CO2. Dies entsprach 39 Prozent aller Kohlendioxidausstösse der Schweiz, wobei der internationale Flugverkehr noch nicht einberechnet wurde.

Fahrräder verursachen keine CO2- und Lärmemissionen

Rund ein Drittel aller Autofahrten und zwei Drittel der Fahrten im öffentlichen Nahverkehr sind heute kürzer als drei Kilometer. Mit dem Velo könnten diese Strecken oftmals schneller sowie stress- und emissionsfrei zurückgelegt werden. Fahrräder verursachen weder CO2- noch Lärmemissionen und beanspruchen den Boden nur wenig. Der Verbrauch von wenigen Tropfen Öl für die mechanischen Teile, Kautschuk für Bremsen und Pneus sowie die für die Fabrikation eines Velos anfallende graue Energie fallen gegenüber der durch Autos verursachten Umweltbelastung kaum ins Gewicht. Ab und zu auf das Auto zu verzichten und stattdessen mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, trägt also stark zum Umweltschutz bei.

Welche weiteren positiven Effekte hat es, sich zweimal täglich in den Sattel zu schwingen und den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurücklegen? Bewegung steigert das körperliche und psychische Wohlbefinden. Beim Radfahren werden Herz und Lunge trainiert und die Ausdauer verbessert sich mit jedem zurückgelegten Kilometer. Eine Stunde Velofahren verbrennt je nach Durchschnittsgeschwindigkeit, Alter, Gewicht, Fitnesslevel und Geschlecht des Radlers bis zu 600 Kalorien. Insbesondere die Gesässmuskeln werden beim Radeln beansprucht, wodurch der Po definierter aussieht – ohne dass man sich dafür in stickigen Fitnesszentren abrackern muss.

Bereits mehr als sechs Millionen Kilometer geradelt

Schweizweite Aktionen wie Bike to Work oder der Velo-Mittwoch sollen die Schweizer dazu anregen, sich mehr mit dem Velo fortzubewegen. Anfang Juni wurden im Rahmen von Bike to Work von über 70'000 Teilnehmern bereits mehr als sechseinhalb Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Damit konnten gut 900 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Wer jeweils mittwochs mit dem Rad zur Arbeit fährt und damit mindestens drei Kilometer zurücklegt, kann die gefahrene Strecke auf der Velo-Mittwoch-Website eintragen und Gutscheine oder Sachpreise gewinnen.



(sts)