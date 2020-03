«Mein 16-jähriger Bruder spritzt sich Drogen»

Geschwister von Jugendlichen mit problematischem Suchtverhalten leiden und fühlen sich oft hilflos, wie die Mediensprecherin Monique Portner-Helfer von Sucht Schweiz sagt. Deswegen gibt es für sie nun auf der Gesundheitsplattform Feel-ok.ch die Möglichkeit, Informationen und Ratschläge zu erhalten.

Es bestehe die Gefahr, dass Geschwister dieses problematische Verhalten des suchtkranken Jugendlichen als «normal» betrachten würden. Laut Studien seien sie gefährdet, psychisch zu erkranken oder selbst ein Suchtproblem zu entwickeln, sagt Portner-Helfer. Es könnten etwa Schlafstörungen, Depressivität oder Angstzustände auftreten. Schätzungen, wie viele Geschwister davon betroffen sind, gibt es noch nicht, «aber es ist eine gesellschaftliche Realität», so Portner-Helfer. «Geschwister stellen in der Suchtprävention eine bislang vernachlässigte Zielgruppe dar.»

Anna (20): «Meine Eltern haben nicht gehandelt»

Als ich sieben Jahre alt war, musste ich das Zimmer mit meinem damals 13-jährigen Bruder teilen. Dort hatte ich Tabakspuren entdeckt. Er konsumierte Cannabis. Ich wusste nicht wirklich, was es war. Ich hatte das Gefühl, Zeugin von etwas Verbotenem zu sein, und hatte in dieser Zeit viele Fragen zu allem, was mit Marihuana zu tun hatte: Musik, Slogans, Aufkleber. Damals habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen, weil ich Angst vor seiner Reaktion hatte. Ich schwieg lieber. Erst als ich etwa 18 Jahre alt war, als unsere Beziehung besser wurde und ich reif genug war, konnte ich mit ihm darüber sprechen. Er erkannte die Auswirkungen seines Konsums auf die Familie nicht, und er verleugnete seine Sucht. Sobald ich von seinem Konsum erfuhr, erzählte ich meinen Eltern davon. Sie waren nicht überrascht, denn sie wussten bereits davon. Dennoch: Sie haben nicht wirklich gehandelt. Sie haben es vorgezogen, dass der Konsum unter unserem Dach mit ein paar Regeln stattfindet und nicht auf der Strasse ohne jede Kontrolle. Ich war wütend über diese Entscheidung meiner Eltern. Als Kind war ich oft traurig und besorgt um die Gesundheit meines Bruders und um seine Verhaltensänderungen beim Kiffen. Er wurde laut und distanzierte sich. Ich habe nicht verstanden, warum nichts getan wurde, um dies zu ändern. Ich hatte nie Angst davor, selbst süchtig zu werden. Im Gegenteil, ich habe eine totale Abneigung gegen den Geruch von Tabak und Cannabis entwickelt, so dass ich das Rauchen nie ausprobieren wollte. Ich war und bin auch heute noch oft besorgt, weil ich nicht weiss, was Cannabis für Auswirkungen hat. Ich habe Angst, dass er einen Unfall haben oder in diesem Zustand stecken bleiben wird. Ich wünschte, er würde seinen Weg finden und aus diesem Teufelskreis herauskommen.



Experten raten: «Sich an Fachstelle wenden»

In diesem Erfahrungsbericht erkennt man gut, dass der Reaktion der Eltern eine bedeutende Rolle zukommt. Die Eltern versuchen die aus ihrer Sicht beste Lösung im Umgang mit dem Konsum zu finden. Manchmal werden die Perspektiven der restlichen Familienmitglieder nicht mitberücksichtigt. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Geschwister in ihrer Wahrnehmung missverstanden fühlen. Ebenso ist es notwendig, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, denn Fachpersonen können Eltern in solch einer überfordernden Situation unterstützen, damit sie ihre Verantwortung gegenüber allen Kindern besser wahrnehmen können. So können sie beispielsweise für einen geregelten Tagesablauf sorgen, Freizeitaktivitäten organisieren, dem Kind Aufmerksamkeit schenken und sich Zeit für Gespräche nehmen.

Katja (16): «Mein Bruder zeigt kein Interesse an mir»

Mein Bruder, der 18 Jahre alt ist, hat uns vor zwei Jahren verlassen. Wir reden nicht mehr miteinander. Das nervt mich, weil er kein Interesse an mir zeigt, obwohl ich ihm immer folge. Er war immer für mich da. Ich möchte ihm helfen, aber er möchte nichts davon hören. Er hat begonnen zu trinken, zu rauchen und Drogen zu nehmen. Wenn ich versuche, mit ihm zu sprechen, schickt er mich weg. Ich weiss nicht, was ich tun soll.

Experten raten: «Mit erwachsener Vertrauensperson sprechen»

Der problematisch konsumierende Bruder oder die Schwester grenzt sich ab, zieht sich zurück und verhält sich möglicherweise so, dass man die Person kaum wiedererkennt. Die sonst oft vertraute und enge Beziehung unter Geschwistern verändert sich, teilweise sehr plötzlich und stark. Das kann sehr belastend sein. Es ist wichtig, dass Jugendliche verstehen, dass diese komplexen Gefühle von Sorgen, Angst, Trauer und Wut in dieser ausserordentlichen Situation normal sind und dass sie damit nicht allein bleiben. Bevor die Belastung zu schwer wird, ist es wichtig, mit einer erwachsenen Vertrauensperson (Lehrperson, Eltern, Schulsozialarbeiter, Fachperson) zu sprechen.

Nadine (14): «Mein Bruder hatte eine Spritze in der Hand»

Eine meiner besten Freundinnen hat mir gesagt, dass sie gesehen habe, wie mein Bruder heimlich Drogen konsumiert habe. Sie hat mir gesagt, dass er eine Spritze in der Hand gehabt habe. Sicher, vielleicht lügt sie mich an, aber sie war immer meine beste Freundin, ich denke nicht, dass sie mich anlügen könnte. Und wie ich meinen Bruder kenne, ist es möglich, dass er solche Sachen macht. Er raucht, seit er 13 Jahre alt ist. Er trinkt Alkohol, hat sogar Alkohol gestohlen. Kurz gesagt: Jetzt ist er 16, und es würde mich nicht erstaunen, wenn er Drogen konsumieren würde. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich könnte es meinen Eltern erzählen, aber ich weiss ja nicht einmal, ob er es wirklich getan hat. Und ich möchte gern mit ihm sprechen, aber vielleicht wird er wütend und macht noch mehr dummes Zeug. Ich bin verloren, weiss nicht, was ich tun soll, und mache mir Sorgen um ihn. Er ist mein Bruder, er war immer für mich da, und ich möchte für ihn da sein.

Experten raten: «Sorgen nicht für sich behalten»

Wenn die Beziehung zum Geschwister gut ist, raten wir, mit ihm zu sprechen und zu fragen, wie es ihm geht. Man sollte mitteilen, dass man sich Sorgen macht. Wenn ein Jugendlicher tatsächlich Drogen konsumiert, bedeutet das, dass er wahrscheinlich leidet und Hilfe benötigt. Wichtig ist, dass der Teenager, der eine Sucht beim Geschwister feststellt, mit der Belastung nicht allein bleibt und realisiert, dass er für die Situation nicht verantwortlich ist. Daher ist es wichtig, sich jemandem anzuvertrauen, aber gleichzeitig auch das Leben weiter zu geniessen: sich etwa mit Freunden zu treffen und Spass zu haben. Unternehmungen können helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Ebenso ist ein Gespräch bei einer Fachstelle oder auch beim Sorgentelefon der Dargebotenen Hand unter 147 immer möglich.

Mirusche (13): «Mein Bruder trinkt und raucht»

Mein Bruder raucht Tabak und Joints, er trinkt auch. Er ist erst 16 Jahre alt. Wie kann ich ihn zur Vernunft bringen? Ich habe Angst, ihn zu verlieren.

Experten raten: «In der Ich-Form sprechen»

Jugendliche fühlen oft starke Emotionen wie Angst, Wut oder Ohnmacht. So starke Emotionen sollten nicht allein getragen werden. Es ist gut, die eigenen Gefühle mitzuteilen. Um den Dialog zu ermöglichen, gibt es Tipps zur Gesprächsführung: zum Beispiel in der Ich-Form zu sprechen und über Beobachtungen zu reden. Etwa: «Ich habe bemerkt, dass du mehr Mühe hast, morgens aufzustehen.» Oder: «Ich mache mir Sorgen, weil ...»

Ciara (12): «Aus Angst will ich es nicht meinen Eltern sagen»

Mein Bruder ist 14 und raucht Hasch und Zigaretten. Ich weiss es, aber nicht meine Eltern. Ich will es ihnen nicht sagen aus Angst, dass sie meinen Bruder bestrafen. Was tun?

Experten raten: «Eltern müssen informiert sein, um Verantwortung wahrnehmen zu können»

Jugendliche können sich in einem Loyalitätskonflikt zwischen dem Geschwister und den Eltern befinden. In gewissen Situationen, sofern dies möglich ist, können Jugendliche ihre

Sorgen und Beobachtungen mit dem Geschwister besprechen. Es gibt aber auch komplexere Situationen, in denen die Eltern informiert sein müssen, um ihre Verantwortung als Eltern

wahrzunehmen und nach Bedarf Hilfe zu suchen.