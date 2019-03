Die Sekte Fiat Lux nimmt Abschied von Uriella. Die Sekten-Führerin ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren verstorben. Am Freitagnachmittag wird sie in der Kirche von Ibach D verabschiedet und auf dem Friedhof beigesetzt. 20 Minuten ist vor Ort.

Der Sarg von Uriella ist mit einem Foto und einer grossen, weissen Feder geschmückt. In der Kirche wurde Blumenschmuck aufgestellt. Etwa 90 Anhänger sind erschienen. Sie tragen weiss oder beige, fast niemand ist jünger als 50 Jahre alt. Uriellas Mann Icordo ist in einen grossen, festlichen Umhang gekleidet. Dass es regne und kalt sei, habe auch mit dem heutigen Schmutzigen Donnerstag zu tun: «Er ruft die Geister auf den Plan.»

«Das letzte Sprachrohr Gottes»

Nicht nur die Fasnacht, auch die Medien werden von Icordo kritisiert. «Uriella hat nie gesagt, dass Ufos kommen oder dass ein Weltuntergang stattfindet», sagt er in der Kirche. Sie habe sich «auf Geheiss von Gott» zurückgezogen, seit sie seit neun Jahren hüftabwärts gelähmt sei.

Er sei mit ihr immer noch über Telepathie verbunden. Schon vor ihrem Tod hätten sich viele verstorbene «Heilige» vom Licht Uriellas angezogen gefühlt und so mit ihr gesprochen. Dazu gehöre auch der Sänger Pavarotti. «Mit Uriella starb das letzte Sprachrohr Gottes», so Icordo zur Trauergemeinde. Er weist darauf hin, dass Uriella «die Fähigkeit zur Geistheilung» gehabt habe. Fälle davon finde man in ihrem im November veröffentlichten Buch, das käuflich zu erwerben sei, so Icordo vor der Trauergemeinde.

«Adios Uriella»

Die Anhänger wirkten erst bedrückt. Als die Abdankung beginnt, wird die Stimmung gelöster. Die Trauergäste singen Lieder der Gemeinschaft, Icordo steuert ein eigenes Lied bei. «Adios Uriella» heisst es – und ist zweideutig gemeint: Es soll den Abschied signalisieren, aber auch, dass Uriella nun zu Gott gehe.

Die Beisetzung in der Maria-Magdalena-Kirche sei kein Zufall, sagt Icordo. «Uriella war die Inkarnation Maria Magdalenas». Sie habe jahrelang gelitten. «Wir sind froh, dass sie jetzt bei Gott ist.»

Erika Bertschinger-Eicke alias Uriella ist am Sonntagnachmittag im Alter von 90 Jahren gestorben (20 Minuten berichtete). Sie war das geistige Oberhaupt der Sekte Fiat Lux.



(dk)