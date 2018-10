«Ärzte dürfen Schwangere nicht zu Tests drängen»

Eine Patientin hat in Bern ihren Gynäkologen angeklagt. Sie hat ein krankes Kind auf die Welt gebracht, das sie abgetrieben hätte, wenn sie von dessen Erbkrankheit gewusst hätte. Der Gynäkologe habe auf vorgeburtliche Abklärungen verzichtet. Nun fordert sie eine Million Franken, weil der «Schaden» entstanden sei, berichtet die «Berner Zeitung». Der Gynäkologe widerspricht: Sie habe ihm gegenüber deutlich gemacht, dass sie das Kind so oder so zur Welt bringen wolle.



Die Frau gehört zu einer grossen Mehrheit. Verschiedene Studien belegen, dass rund 90 Prozent der Schweizer Frauen eine Abtreibung vornehmen, wenn vorgeburtliche Tests auf eine mögliche Behinderung hindeuten. Letztes Jahr wurden in der Schweiz rund 10'000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Der Grund dafür ist nur in 37 Prozent der Fälle bekannt. Insgesamt 200 Abbrüche wurden letztes Jahr aufgrund von pränatal diagnostizierten Erkrankungen durchgeführt. Die meisten Abbrüche erfolgten aus psychosozialen Gründen.

Gesetzliche Lage

Laut dem Schweiz Strafgesetzbuch ist eine Abtreibung in der Schweiz bis und mit der 12. Schwangerschaftswoche straffrei durchführbar. Aber der 13. Woche nach der letzten Regelblutung ist ein Schwangerschaftsabbruch nur noch ausnahmsweise straflos möglich: Nämlich dann, wenn die werdende Mutter laut ärztlichem Urteil durch die fortschreitende Schwangerschaft der Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen oder seelischen Schädigung ausgesetzt ist.

Diese pränatalen Tests gibt es

Zwischen der 6. und 10. Schwangerschaftswoche werden werdende Mütter laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf die Möglichkeit eines Trisomie-Screenings aufmerksam gemacht. Zwischen der 12. und der 14. Schwangerschaftswoche wird zudem in der Regel eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Wenn diese ein erhöhtes Risiko zutage fördert, können weitere Abklärungen getätigt werden.

Seit 2012 sind in der Schweiz zudem bestimmte nicht-invasive diagnostische Bluttests zugelassen. Die Kosten dafür werden unter Umständen von der Krankenkasse übernommen.

«Ärzte dürfen nicht drängen»

Abtreibungen aufgrund von Krankheiten oder Störungen, die beim ungeborenen Kind festgestellt werden, werden kontrovers diskutiert. Samuel Steiner, Verantwortlicher Sozialpolitik bei der Behindertenorganisation Insieme Schweiz, kritisiert die Zunahme von Tests in der Schwangerschaft. «Es scheint, als wären bestimmte vorgeburtliche Tests zur Routine geworden. Es kommt vor, dass Gynäkologen bei den Eltern gar nicht nachfragen, ob sie diese wirklich durchführen wollen», sagt Steiner. Das sei seiner Meinung nach nicht richtig, die Autonomie sollte vollständig bei den Eltern liegen. «Ärzte dürften Eltern nicht zu Abklärungen drängen, sondern sie nur ausführlich über ihre Möglichkeiten informieren.» So sehe es auch das Gesetz vor.

«Es braucht eine Gesellschaft, in der die Eltern sich für ein Kind mit einer Beeinträchtigung entscheiden können», sagt Steiner. Zum Beispiel im Fall einer Trisomie 21 sollten die Eltern darüber aufgeklärt werden, dass ein solches Kind dieselben Überlebenschancen habe wie eines ohne Trisomie und durchaus ein gutes Leben führen könne. Es gebe aber auch genetische Varianten, die zu einer sehr schweren Beeinträchtigung des Kindes führen könnten. «So oder so ist es für die werdenden Eltern eine sehr schwierige Entscheidung.»

Nicht der erste Fall

Laut Anita Rauch, Professorin für medizinische Genetik an der Uni Zürich, hat es 2011 am Obergericht Bern bereits einen ähnlichen Fall gegeben. Dabei habe das Gericht entschieden, dass der Mutter eine Genugtuung zu bezahlen sei. Deren damalige Frauenärztin hatte trotz Wissen über eine mögliche vererbliche Stoffwechslenkrankheit beim ungeborenen Kind auf pränatale Tests verzichtet.

Mittels Genanalysen könne man Chromosomenstörungen heute mit hoher Sicherheit pränatal feststellen, sagt Rauch. «In der Regel kommen diese aber nur zum Einsatz, wenn in der Familie schon eine Erbkrankheit bekannt ist, die gezielt untersucht werden soll, oder wenn der Fet im Ultraschall Anomalien zeigt.»

Ob die genauen Tests zu einem Trend hin zum sogenannt »gesunden Kind» führen, sei schwer zu sagen, so Rauch. Die Toleranz für Behinderung hängt ihrer Meinung nach stark von individuellen Lebensumständen wie Weltanschauung, Support vom Umfeld und Religiosität ab. «Generell habe ich schon den Eindruck, dass aufgrund des grossen Drucks, der auf den Menschen in unserer Leistungsgesellschaft lastet, die Betreuung eines schwer kranken oder behinderten Kindes häufiger als unzumutbare Belastung empfunden wird.»

(jk)