«Alle Airlines müssen jetzt vorsichtig sein»

British Airways setzt für eine Woche die Kairo-Flüge aus. Wissen die britischen Sicherheitsbehörden etwas, was wir nicht wissen?

Ich gehe davon aus, dass sie Kenntnis von einer konkreten Drohung haben, sei es gegen britische Staatsangehörige oder gegen die Airline selbst. Es müssen jetzt aber alle Airlines vorsichtig sein.

Zur Person



Jacques Baud ist Terrorismusexperte, Oberst im Generalstab und ehemaliger Analyst des Nachrichtendienstes.

Warum?

Die Terrorgefahr ist eigentlich immer da, seit Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Macht von den Muslimbrüdern übernommen hat. Sie ist sogar noch gewachsen. Die westlichen Staaten, die al-Sisi stützen, spielen die Bedrohung herunter, um der Wirtschaft des Landes nicht zu schaden.

Die ägyptische Armee fliegt Angriffe auf Anhänger des Islamischen Staates (IS) auf dem Sinai. Geht die Gefahr von der Terrormiliz aus?

2001 sprachen alle von Al-Qaida, heute ist es der IS. Das will nichts heissen. Die Gruppen in Ägypten, die man mit dem IS in Verbindung bringt, führten nicht in Syrien Krieg. Es sind Ägypter, die sich zum IS bekennen und die Ideologie teilen. Ihr Ziel ist es, gegen eine Regierung zu kämpfen, die den Islamismus daran hindert, sich auszubreiten.

Nach den Anschlägen auf christliche Kirchen und Touristen brachen die Buchungen ein. Nun sprachen die Reiseanbieter von einem Comeback des Landes als beliebte Feriendestination der Schweizer. Was raten Sie Leuten, die Ferien in Ägypten geplant haben?

Ich übernehme keine Verantwortung. Wie gesagt: Die islamistische Bedrohung ist nicht kleiner geworden in den letzten fünf Jahren. In den Ferienorten am Roten Meer hat die Regierung aber eigentliche Sicherheitszonen geschaffen – Touristenghettos, wenn man so will. Solange man in diesen Gegenden bleibt, kann man sich dort relativ sicher aufhalten. Präsident Al-Sisi versucht, die Terroristen fern von diesen Orten zu halten, da der Tourismus die Schlagader der Wirtschaft ist.

Würden Sie nach Ägypten gehen?

Ich hätte keine Angst in einer Zone, die von den Sicherheitskräften kontrolliert wird. Ich würde aber nicht nach Ägypten gehen. Ich möchte nicht ein System unterstützen, das der Westen kreiert hat und den Terrorismus begünstigt. Ich bin kein Freund der Muslimbrüder, aber es wäre wohl schlauer gewesen, wären sie nach einer demokratischen Abstimmung an der Macht geblieben. Der Sturz von Mohammed Mursi hat den Hass auf den Westen verstärkt.

(daw)