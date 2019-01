«Alle klagen über Prämien, aber keiner will zahlen»

Der Kanton Luzern muss mehr Prämienverbilligungen auszahlen. Das hat das Bundesgericht in einem am Samstag veröffentlichten Entscheid bekanntgegeben. Der Kanton habe die Einkommensgrenze in Bezug auf Prämienverbilligungen zu tief angesetzt. Die Limite für Verbilligungen von Familien mit Kindern wurde 2017 von 75'000 auf 54'000 Franken gesenkt. Dagegen reichten verschiedene Einzelpersonen Klage ein und bekamen recht. Laut Bundesgericht dürfe die Limite für Prämienverbilligungen nicht tiefer als 70 Prozent des Medianeinkommens betragen. Den betroffenen Familien muss der Kanton Luzern die Prämienverbilligungen nachzahlen.

Nun macht die SP Druck auf Kantone mit ähnlichen Regelungen und fordert sie ultimativ dazu auf, ihre Einkommensgrenze zu überprüfen. Sollten all jene Kantone, die die Vorgaben des Bundesgerichts verletzen, nicht innerhalb eines Monats ihre Einkommenslimite in Bezug auf Prämienverbilligungen überprüfen und wenn nötig Anpassungen in die Wege leiten, will die SP gegen sie klagen.

«Familien sollen endlich angemessene Unterstützung erhalten»

«Wir wollen, dass die betroffenen Familien endlich die Unterstützung erhalten, die ihnen zusteht», kommentiert SP-Nationalrätin Barbara Gysi das heute bekannt gegebene Ultimatum. Es müsse endlich etwas geschehen, deshalb habe man die Frist auf einen Monat angesetzt. In den Kantonen Bern, Wallis, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Aargau und Neuenburg seien die Einkommensgrenzen für die Prämienverbilligungen über alle Haushaltstypen hinweg zu tief. In zahlreichen weiteren Kantonen seien sie für mindestens einen Haushaltstyp ebenfalls zu tief. Dem gelte es endlich und effektiv entgegenzuwirken.

Das Urteil des Bundesgerichts habe Signalwirkung, sagt die SP-Nationalrätin. «Es klärt die Definition der unteren und mittleren Einkommensklasse. Diese Aussage ist generell und von allgemeiner Gültigkeit.» So hätten alle Haushalte mit Kindern oder Jugendlichen in Ausbildung, deren Einkommen unter 70 Prozent des Medianeinkommens liege, dringend Anrecht auf Prämienverbilligungen. «Auch jene mit einem Einkommen zwischen 70 und 100 Prozent des Medianeinkommens gehören per Definition zur unteren Mittelklasse und sollten gemäss KVG Prämienverbilligungen erhalten», sagt Gysi.

Kantone zahlen immer weniger, der Bund immer mehr

CVP-Gesundheitspolitikerin und Nationalrätin Ruth Humbel begrüsst zwar den Bundesgerichtsentscheid. Es sei richtig, dass auch der Mittelstand von Prämienverbilligungen profitieren solle, aber: «Die Behauptung der SP, dass zahlreiche Kantone gegen die gesetzlichen Vorlagen in Bezug auf Prämienverbilligungen verstossen, ist eine Pauschalverurteilung.» Die Prämienverbilligungen müssten immer im sozialpolitischen Kontext eingebettet beurteilt werden.

«Eindruck der bösen Kantone ist falsch»

SVP-Nationalrat Sebastian Frehner sagt, einzelne Kantone, die ihre Limite ebenfalls zu tief angesetzt hätten, müssten sich nun wohl anpassen und tatsächlich über die Bücher: «Das Ultimatum der SP interessiert mich herzlich wenig», sagt er. Die SP vermittle mit ihrer Forderung den Eindruck der «bösen Kantone», die ihren Einwohnern immer weniger zu geben gewillt seien. Dies sei falsch, sagt Frehner. «Die Prämien steigen immer mehr. Das heisst, die Kantone müssten ihre Beiträge für die Prämienverbilligungen jährlich erhöhen, wenn sie das Niveau halten wollten. Verschiedene Kantone können da schlicht nicht mehr mithalten.»

Das eigentliche Problem seien die hohen Gesundheitskosten allgemein. «Alle beklagen sich über die steigenden Prämien, aber keiner ist wirklich bereit, zum Beispiel mehr Franchisen zu zahlen», sagt Frehner. Es fehle teils am Bewusstsein, wie hoch die Gesundheitskosten jedes Einzelnen wirklich seien. Von den Kantonen zu verlangen, dass sie immer mehr Kosten tragen, sei keine nachhaltige Lösung. «Zudem ist die SP jeweils die erste Partei, die sich gegen alles Kosteneinsparende stellt», meint der SVP-Gesundheitspolitiker.

