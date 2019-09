«Als Hexe sehe ich Dinge, die andere nicht sehen»

Sie glauben zu merken, was andere denken. Tanzen in der Walpurgisnacht ums Feuer. Sammeln Kräuter und kennen Zaubersprüche. Bloss auf einem Besen reiten können Géraldine Sixt (22) und Wilhelm «Dreamdancer» Haas (53), die sich selbst als Hexen bezeichnen, nicht.

Wiccas sind Frauen und Männer, die sich selbst als «neue Hexen auf altem Pfad» bezeichnen. Die in den 1950er-Jahren in England entstandene Bewegung beruft sich auf alte heidnische Traditionen. Wiccas verstehen die Natur als heilig und feiern Jahreskreisfeste in der freien Natur. Sie führen magische Handlungen und Rituale durch, in denen sie auch Götter anrufen. Rund 5000 Hexen gibt es laut Schätzungen in der Schweiz.

Einige Wiccas sind in Coven (Hexenzirkeln) organisiert, andere, sogenannte freifliegende Hexen leben das Wiccatum für sich allein. Viele legen ein «Book of Shadows» an, also eine Art «magisches Tagebuch», in dem sie Rituale, Zaubersprüche oder Rezepte für Tees und Salben sammeln.